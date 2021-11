Un ailleurs lointain, une façon d’être au monde, l’espoir…

Rambuku © Tim Wouters

La compagnie de théâtre tg STAN, l’acronyme de Stop Thinking About Names, est un collectif de théâtre constitué autour de Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Frank Vercruyssen, qui se sont rencontrés à la fin des années 80 au conservatoire d’Anvers.

"Après Dors mon petit enfant et Je suis le vent, Rambuku au théâtre de la Bastille est la troisième pièce de l’auteur norvégien que montent les STAN, selon lesquels « Jon Fosse crée un langage nouveau et éminemment personnel, rendant visible ce qui est absent, appréhendant avec une immense simplicité le chagrin, l’isolement, la solitude, l’angoisse, l’amour, les rapports familiaux proches et plus étendus – bref, toute la vie ».

Sur scène, un homme et une femme, immobiles et silencieux, patientent en attendant leur départ pour Rambuku. Rambuku est un ailleurs lointain, peut-être sans réalité, mais dont on dit que tout y est agité et en mouvement. La souffrance n’y a pas sa place, les vagues ont la douceur cotonneuse des nuages, les grands arbres balancent au vent leurs frondaisons et des chants aux voix légères et claires charment les sens.

Rambuku c’est aussi une façon d’être au monde, l’espoir de l’amour retrouvé et la possibilité pour les STAN et Discordia d’expérimenter leur façon si singulière d’être là."

Texte de Christophe Pineau

Rambuku / Tim Wouters

Damiaan De Schrijver évoque son travail sur Rambuku:

« Ce n’est pas de la poésie, ce n’est pas de la littérature, ce n’est pas une prière, ce n’est pas un livret, c’est une invention. Il - Jon Fosse - a inventé quelque chose dans son écriture que je n’avais jamais rencontré chez un autre auteur. Et cela reste très mystérieux. Cela parle de partir, de rester, du fait de ne pas être à l’aise où l’on est, que c’est toujours mieux ailleurs, ça parle de ce qu’on a vécu, de ce qui va venir, de ce qu’est le passé, de ce qu’est le futur... On peut y voir de la psychologie mais ce n’est pas psychologique. Les personnages n’ont pas de nom, c’est juste Femme, Homme, Rambuku.

Rambuku / Tim Wouters

Matthias de Koning :

« Avec Fosse c’est le texte et seulement le texte, il n’y a rien en dehors. »

Kayije Kagame :

« Je pense que mon personnage exprime une puissante volonté de rêver et de décoller de cet « ici » qu’elle ne supporte plus. Mais le rêve peut s’avérer dangereux pour celui qui ne rêve pas. Cette pièce est très mystérieuse et invite chacun, je crois, à convoquer son propre imaginaire. »

Propos recueillis par Laure Dautzenberg

Rambuku / Tim Wouters

►►► Distribution