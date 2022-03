Il y a 700 ans, des artistes et des lettrés écrivaient une satire du pouvoir royal et religieux. Fauvel est l’acronyme de six vices : Flatterie, Avarice, Vilenie, Variété (inconstance), Envie, Lâcheté.

Ce Roman de Fauvel, qui se passaient sous le manteau entre camarades, richement enluminé et conservé à la Bibliothèque nationale de France, comprend également de nombreuses partitions (rondeaux, motets, balades, chants liturgiques…). S’y dessine ainsi une histoire universelle en musique sur fond d’ambition, de catastrophes et d’excès.

_Fauvel_, c'est une bête monstrueuse et stupide, qui gouverne un pays où joyeusement triomphent le mensonge et la corruption. Il est soutenu par une foule de ministres, gens de pouvoirs et multimillionnaires qui le flattent éhontément, en lustrent le poil avec soin et en astiquent le postérieur sans jamais l’égratigner. Pendant ce temps, le chaos triomphe, la nation s’affaiblit et tout s’affole.

Le metteur en scène Peter Sellars et le musicologue Benjamin Bagby perçoivent notre époque comme un nouveau Moyen Âge, où les revendications et le désir d’une société meilleure restent d’une brutale actualité. Ils rêvaient depuis longtemps d’adapter ce long poème satirique, y trouvant mille résonances avec les événements contemporains.

C’est l’un des plus beaux ouvrages de l’époque en France

Benjamin Bagby

Cette allégorie grinçante est interprétée par sept chanteuses de Sequentia. Cet ensemble de musique ancienne s’est spécialisé dans le répertoire médiéval, et plus particulièrement dans la musique à texte ou accompagnant de grandes narrations – aussi donnera-t-il vie comme nul autre à ce foisonnant "Roman".

Peter Sellars, familier du Théâtre du Châtelet depuis la fin des années 1990, a quant à lui acquis une renommée internationale pour ses interprétations novatrices de chefs-d’œuvre anciens et pour ses collaborations avec de nombreux artistes.

À cette occasion, il collabore à nouveau avec Alice Goodman, librettiste de Nixon in China – opéra instantanément devenu un classique du XXe siècle. Cette dernière a composé un nouveau texte venant s’intercaler entre les pages musicales de Fauvel, où un pastiche de romans médiévaux alternera avec une peinture corrosive de notre monde actuel.

C’est important de comprendre combien les auteurs de ce manuscrit étaient conscients de la nature inédite de leur ouvrage

Benjamin Bagby

Parmi les 13 manuscrits du Roman de Fauvel qui nous sont parvenus, le manuscrit français 146, conservé à la BNF, constitue un témoin aussi célèbre que remarquable de la littérature française du Moyen Âge.

Cet ensemble unique de textes, images et partitions a fait d’un très grand nombre d’études par des chercheurs internationaux. Enrichi de 78 enluminures, dont certaines de la main d'artistes célèbres en leur temps, ce manuscrit contient également une « anthologie », attribuée à Chaillou de Pesstain, comportant de nombreux chants latins et français accompagnés de leurs partitions.

► Extrait : BALLADE : DOUCE DAME DEBONAIRE

Douce dame de bon air

Fauvel, qu’est-ce qu’il te faut ?

Mon cœur, je vous le donne sans réserve

Tu es devenu fou

Je ne suis donc rien pour vous

Dégage, pauvre fou !

Puisqu’il en est ainsi, que faire ?

Jamais je ne te donnerai mon amour

Elles ont des poux au cul, nos dames ! ...

La majorité des parties musicales est anonyme, mais on en attribue certaines à des compositeurs connus, allant de l'époque contemporaine (Philippe de Vitry, 1291-1361, avec 5 motets) aux chansons latines de « maîtres anciens » tels que Philippe le Chancelier (vers 1170-1236), Gaultier de Châtillon (vers 1135- 1190) et Adam de Saint Victor (vers 1110-1150).

Aucune musique instrumentale n’a été conservée, mais l’on trouve des représentations de vielles et de percussions dans les scènes de charivari du manuscrit.

