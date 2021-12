L’introspection d’une enseignante, Gabrielle, confrontée au drame de l’adolescence. Une femme aux prises avec ses souvenirs et ses choix. Nicole Garcia défie les spirales de la vertigineuse introspection d’une enseignante. Des dénis à l’aveu.

Royan © Jean-Louis Fernandez

Seule, Nicole Garcia, pour laquelle Marie Ndiaye écrivit ce texte, porte haut la fragilité, le souci de vérité, les dénis de Gabrielle; et sa « déploration » pour une enfant défunte. Royan, la professeure de français à l’Espace Cardin / Théâtre de la Ville du 17 janvier au 3 février 2022

« C’est une belle fin d’après-midi, un après-midi de printemps à Royan, et une femme rentre chez elle dans la lumière dorée du boulevard. Elle arrive du lycée où elle enseigne le français. Elle commence à monter l’escalier pour rejoindre son appartement quand elle s’arrête soudain : elle a entendu, perçu plutôt, les signes infimes de la présence d’un couple sur son palier, un étage plus haut. Elle distingue le bruit de leur respiration, sent leur présence et, bien qu’ils ne parlent pas, elle les reconnaît, elle sait sans doute possible qui sont ces gens.

Elle reste immobile, figée dans son mouvement, dans son intention de regagner paisiblement son appartement. Elle comprend qu’elle ne peut pas rentrer tant que ce couple est là, à l’attendre. Car elle a tout fait, jusqu’à présent, pour éviter de les rencontrer. Ils lui tendent un piège en osant venir jusque chez elle, piège dans lequel elle est résolue à ne pas tomber, quitte à errer la nuit entière dans Royan ou à demeurer, même, clouée sur les premières marches de l’escalier, pétrifiée à la fois par sa détermination de ne pas affronter ces intrus et par le flux de ses réminiscences, visions, hantises.

Royan / Jean-Louis Fernandez

Le monologue de cette femme se déroule durant ce moment – dans cet espace de temps qui s’étire, cesse d’être mesurable ou perceptible pour elle. Elle s’adresse aux deux êtres qui sont là-haut, un homme et une femme : ils sont les parents d’une de ses élèves, Daniella, qui s’est jetée par la fenêtre un mois auparavant, qui en est morte. Les parents veulent désespérément une explication, des raisons, un sens au suicide de leur fille. Elle, la professeure, estime qu’elle n’a rien à leur dire.

Néanmoins elle leur parle de Daniella telle qu’elle l’a connue et beaucoup aimée et, plus encore, d’elle-même, née et élevée à Oran. Elle raconte ou, plutôt, tente de reconstituer ce qui l’a conduite d’Oran à Royan et pourquoi elle refuse d’endosser la moindre responsabilité dans la mort de Daniella même si, d’une certaine façon, elle s’est toujours vue, reconnue en cette élève. Ce faisant, presque à son corps défendant, c’est une Déploration de Daniella qu’elle invente, une sorte de prière profane pour que cette jeune fille, où qu’elle soit, trouve enfin la paix. »

Marie NDiaye

Royan / Jean-Louis Fernandez

« De sa plume de diamant noir, Marie NDiaye pose sur les clichés moraux une bombe à retardement et dessine un sublime portrait de femme. Pour sa quatrième excursion en haute terre d’écriture de l’auteure, Frédéric Bélier-Garcia confie à sa mère, Nicole Garcia, le soin des mots et maux de Gabrielle. »

Odile Quirot

Royan / Jean-Louis Fernandez

« Marie NDiaye a pensé le monologue, non comme une convention théâtrale admise de la possibilité d’un personnage de parler tout seul à haute voix, mais comme une forme narrative cohérente. D’où ce stratagème : une femme s’adresse à des gens qu’elle ne peut voir et dont elle ne veut pas être entendue, alors qu’elle est physiquement à quelques pas d’eux. De ces contradictions, de la contrainte de cette situation, jaillit le texte. Je suis à chaque fois ébloui par la manière avec laquelle l’écriture de Marie NDiaye use d’un style implacable, flamboyant, pour scruter l’extrême désarroi des personnages. Avec cette langue luxuriante, elle sonde les replis de la conscience. Elle saisit les aliénations intimes qui peuvent (nous) conduire à la mort, à la folie, comme nous vouer sans réserve à la normalité. »

Frédéric Bélier-Garcia, entretien réalisé par Marie Lobrichon, le 27 janvier 2020, pour la Festival d'Avignon

►►► Distribution

De MARIE NDIAYE

Mise en scène FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

Avec NICOLE GARCIA

Décor JACQUES GABEL

Lumières DOMINIQUE BRUGUIÈRE

Assistée de PIERRE GAILLARDOT

Son SÉBASTIEN TROUVÉ

Collaboration artistique CAROLINE GONCE, SANDRA CHOQUET

Vidéo PIERRE NOUVEL

►►► Production

Les Visiteurs du soir.

Coproduction Festival d’Avignon – Compagnie Ariètis 2 – Théâtre national de Nice, CDN Nice-Côte d’Azur – La Criée, Théâtre national de Marseille – Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne – Théâtre de la Ville-Paris – La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne – La Maison, Nevers, scène conventionnée Arts en territoires en préfiguration.

Soutien à la résidence La Ferme du Buisson-scène nationale de Marne-la-Vallée.

Sources Théâtre de la Ville