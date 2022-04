Interroger le couple, la vérité, le courage, le point de vue, et le sens du langage, ce qu’on dit, ce qu’on fait… Mais surtout, ce que l’on dit de ce qu’on a fait ! Qu’est-ce que l’héroïsme ou la lâcheté, sans un récit de ce qui a été dit, de ce qui a été fait ?

SNOW THERAPIE © Giovanni Cittadini Cesi

Eva et Thomas passent leurs vacances dans une station de ski. En haut des pistes, une avalanche se déclenche. Moment terrifiant. Mais la catastrophe s’arrête à quelques mètres. Aucun dommage visible. Pourtant, l’événement fissure le couple quand on interprète les réactions de chacun face au danger. L’univers familial est ébranlé et les amis se déchirent. La lâcheté, la peur et la honte font main basse sur les meilleures intentions.

Metteuse en scène de Snow thérapie, Salomé Lelouch raconte lors d’un entretien avec Pierre Notte :

« Dans le film, l’avalanche est un fusible alors que dans la pièce, elle est un révélateur. Il s’agit alors non pas de raconter l’histoire d’un couple qui se délite, mais plutôt celle d’une faille qui s’ouvre entre deux personnes suite à ce que l’on pourrait appeler « une snow thérapie ». Avoir une réaction instinctive sous le coup de l’émotion, qui pourtant va désormais vous définir dans les regards des autres.

Il y a du relief dans cette histoire ! Des hauts et des bas. Des descentes, un sujet glissant, des crevasses et des remontées. Parfois, les personnages sont tout petits dans un espace immense, parfois on les regarde en gros plan dans un lieu plus confiné. Une chaine de montagnes, concrètement, présente en fond de scène, sera le seul élément stable du décor. Mais sa taille et son importance seront relatives. Elles dépendront du cadrage et donc du point de vue qu’on a sur ce paysage : grands hommes ou petits hommes ? Tout dépend du contexte… »

SNOW THERAPIE / Giovanni Cittadini Cesi

►►► Extrait

Johanna : Niels est boulanger.

Thomas laisse échapper une sorte de rire.

Niels : Ça te fait rire ?

Thomas (réalisant qu’il a pu être blessant) : Non… Excuse-moi… C’est la façon dont elle l’a dit… Comme ça… Sans rapport avec rien… (réalisant) Tu es vraiment boulanger ?

Niels : Euh… Oui. Pourquoi ?

Thomas : Non pour rien. C’est… En fait, c’est con, mais… Tu es le premier boulanger que je rencontre.

Niels (un sourire calme) Et pourtant tu manges du pain ?

Snow thérapie / Giovanni Cittadini Cesi

Salomé Lelouch reprend :

« Ce qui m’intéresse principalement ce sont ces deux questions : d’une part « Et moi qu’est-ce que j’aurais fait à sa place à lui ? » et d’autre part « Et moi qu’est-ce que je ferais à sa place à elle ? »

Est-ce que si c’était elle, qui était partie en courant, cela aurait déclenché la même crise ? Reproche-t-on à une femme de manquer de courage ? C’est un reproche que l’on fait plus volontiers aux hommes. Et même, s’il me semble qu’elle lui reproche moins d’être parti en courant que de le nier, on peut se demander s’il aurait nié avec autant de force dans une société moins « genrée » ? »

Le Scandinave Ruben Östlund réalise The Square, Palme d’or 2017. Son quatrième film, Snow Therapy, obtient le prix du jury à Cannes en 2014 et représente la Suède aux Oscars.

Écrivaine, productrice et directrice de théâtre, Salomé Lelouch orchestre un huis clos grinçant, épopée intime et alpine, où les failles des individus se révèlent et les poussent au bord du précipice

SNOW THERAPIE / Giovanni Cittadini Cesi

