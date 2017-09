Blanca Li propose un voyage fascinant et sensible dans un univers en mouvement pour dire la beauté du monde, sa force, son énergie et sa fragilité.

Blanca Li © Nico Bustos

Dans sa nouvelle création, Solstice au Théâtre national de la danse de Chaillot,Blanca Li propose un voyage fascinant et sensible dans un univers en mouvement pour dire la beauté du monde, sa force, son énergie et sa fragilité.

Pour Blanca Li, s’intéresser en 2017 à l’avenir de la planète est mieux qu’une évidence : une urgence.

Après avoir, il y a quatre ans, exploré l’univers des robots, elle aborde aujourd’hui, comme une « suite logique », le thème des relations entre l’homme et la nature.

Solstice Blanca Li © Aucun(e)

Pas de discours militant, mais un spectacle organique, qui convoque le souffle de l’air, la fraîcheur de la pluie, le ballet d’une feuille qui tombe… Tout ce qui constitue l’équilibre de notre écosystème, en pleine crise écologique et polémiques climato-sceptiques.

Pour mettre en oeuvre ces interactions sensibles avec notre environnement quotidien, la chorégraphe et son scénographe ont conçu un dispositif original, présence constante et toujours en mouvement qui devient successivement nuage, terre, ciel ou vent.

Sur une musique élaborée à partir de sons « naturels », les corps des quatorze danseurs vibrent à l’unisson, porteurs d’un message universel : « Notre responsabilité à tous est de préparer le futur et de protéger ce qui nous entoure. »

Isabelle Calabre, journaliste et auteur d'ouvrages sur la danse contemporaine

►►► Distribution

Avec Yacnoy Abreu Alfonso, Peter Agardi, Rémi Bénard, Jonathan Ber, Julien Gaillac, Joseph Gebrael, Yann Hervé, Aurore Indaburu, Alexandra Jézouin, Pauline Journé, Margalida Riera Roig, Gaël Rougegrez, Yui Sugano, Victor Virnot (danseurs) et Bachir Sanogo (musicien)

Chorégraphie, Direction artistique Blanca Li

Scénographie, dramaturgie Pierre Attrait

Création des projections vidéos Charles Carcopino

Système de projection sur danseurs Anomes / Millumin

Musique Tao Gutierrez

Lumières Caty Olive

Costume Laurent Mercier

Assistantes à la Chorégraphie Glyslein Lefever et Déborah Torres

Assistantes à la scénographie Delphine Sainte-Marie

Assistant à la vidéo Simon Frezel