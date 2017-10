Crois-moi, se sentir idiot, c’est une belle découverte.

Sulki et Sulku © Stéphane Trapier

À peine sortis de la pièce Musée haut, musée bas, où ils figuraient en tant qu’œuvre d’art, Sulki et Sulku ont ressenti le besoin irrépressible de continuer à discuter ensemble. Jean-Michel Ribes n’est pas parvenu à les en empêcher, et ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Vous trouverez ici quelques-unes de leurs conversations qu’il a réussi à retranscrire. Ils lui ont assuré qu’elles étaient intelligentes.

Romain COTTARD Damien ZANOLY et Jean Michel RIBES dans Sulki et Sulku / Giovanni Cittadini Cesi.

Il n’en est pas sûr, mais avec eux on ne sait jamais. « Qui sont-ils ? Vous ? Moi ? Quelqu’un d’autre ? Des inconnus ? Louis XIV et saint Augustin ? Ma grand-mère et son gynécologue ? Ou encore les petits-neveux de Joséphine Baker adoptés par le majordome de Freud ? Je n’en sais toujours rien, pourtant j’ai l’impression de les connaître comme des frères » avoue Jean-Michel Ribes.

Sulki et Sulku font leur fête à la liberté de penser, clins d’œil d’absurdité, dans tous les sens et par tous les temps, bulles de champagne dans la morosité.

Jean-Michel Ribes, auteur, metteur en scène, cinéaste et agitateur à la tête du Rond-Point depuis 2002 a notamment signé Palace et Merci Bernard pour la télé ; et au théâtre, Musée haut, musée bas ; Théâtre sans animaux ; Batailles avec Topor ; Brèves de Comptoir avec Jean-Marie Gourio ; René l’énervé – Opéra bouffe et tumultueux, avec le compositeur Reinhardt Wagner ou Par-delà les marronniers – Revu(e), la saison passée.

Extrait :

Sulku : Je n’arrive pas à le croire, Sulki.

Sulki : Et pourtant, Sulku, c’en est !

Sulku : Mais qui, dis-moi, qui aurait pu penser qu’un jour un être humain pisserait de l’essence !!?

Sulki : Surtout mon cousin Georges.

Sulku : Quand il urine ça doit faire horriblement mal.

Sulki : Pas trop. Heureusement c’est du sans plomb.

