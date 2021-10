Les enjeux d’une famille bourgeoise névrosée et nocive, infiltrée par un parasite qui prend le pouvoir…

Tartuffe © Pascal Gely

Macha Makeïeff nous plonge dans une nouvelle création en adaptant la célèbre pièce de Molière, Tartuffe, à la Criée, Théâtre national de Marseille.

« Une famille en crise : cet homme de 40 ans qui après un deuxième mariage trouve sa vie si vide qu’il devient comme fou d’un inconnu et dangereux aux siens. Une femme entre deux âges qui veut que son fils aime l’homme qu’elle s’offre à vénérer ; une belle intrigante émancipée et intrusive qui habite la maison et garde son mystère ; une mère défunte, deux enfants perdus trop avertis de l’égoïsme des adultes, déjà contaminés par la corruption de leur milieu, et qui se mettent en danger ; une jeune épouse délaissée qui cherche à tout prix l’expérience vitale de la sensualité, surprise par la puissance de son désir. Puis un prétendant, enfant gâté assez goujat et maladroit. Plus un dandy libre et libertin qui a ses entrées auprès du pouvoir et mène l’enquête. Puis des personnages muets, Laurent l’espion et Flipote la bonne, insaisissables et drôles ; un huissier borné, myope et sadique, un fonctionnaire de la police du Prince…

De toutes les pièces de Molière, Tartuffe est celle qui suscite une série d’émotions les plus singulières chez le spectateur. Au-delà de la dynamique d’une langue poétique, dans son rythme même, il y a dans Tartuffe tous les ingrédients d’un scénario de roman noir que je veux montrer, avec suspens et rebondissements propres à ce genre d’intrigue : enjeux d’une famille bourgeoise aussi névrosée que nocive, parasite infiltré dans la maison qui prend le pouvoir sur les esprits et les corps, libertins et faux-dévots, clans qui s’affrontent, spoliation, chantage, détournement, arrestation, espionnage, prédations, abus de faiblesse, dossiers compromettants, fuite et arrestation. Toute une affaire.

La résolution - l’intervention du Prince, n’a rien d’artificiel parce que l’intrigue est avant tout politique. Avec la force d’un conte, d’une parabole qui va virer au cauchemar d’une famille. C’est ce récit qui m’intéresse avec ses protagonistes à fleur de peau. Et dans ce huis-clos, la menace de celui qui est entré dans la maison dont on parle et qu’on ne voit pas, les allers et venues inquiétantes de gens qui traversent, transforment le confortable salon bourgeois plongé dans la pénombre et les sons étranges. Et la puissance malfaisante du discours inquisiteur s’infiltre.

Mon frère, vous seriez charmé de le connaître, Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C’est un homme … qui … ha … un homme … un homme enfin.

Orgon

Manipulateur, imposteur ordinaire et charismatique, clown cynique, impulsif, il – ce Tartuffe - fait exploser les liens familiaux, divise, corrompt et révèle à chacun sa part obscure. Les armes de la séduction fascinent. La sincérité de cet hypocrite m’intrigue. Il interroge pour moi le mystère masculin et les lieux de la sincérité du séducteur, du prédateur. Dom Juan n’est jamais loin, le menteur, l’homme insatiable au bord du gouffre. Et quelle est cette fascination d’Orgon qui soumet à Tartuffe son vide, s’offre à lui et tous les siens et tous ses biens ? Quelle sorte d’emprise exerce l’acteur inépuisable qu’est Tartuffe ? A quoi jouent-ils ensemble ? J’aime imaginer Orgon spolié, détruit, à genoux, ne pas renoncer à ce lien à Tartuffe, destructeur et magique, qui comble sa peur du vide. Personnage pasolinien, Tartuffe est l’Envoyé. D’où vient-il et pourquoi ? Tartuffe n’opère pas pour son compte, il est un agent de la secte et sous son regard. C’est ainsi que je l’imagine.

La secte est cet autre personnage furtif et agissant, qui impose ses rituels et fétichismes dans la maison et scande le scénario ; Tartuffe, lui, a sa feuille de route : prendre possession des lieux et des biens, chasser la famille. C’est sans compter avec l’inattendu désir, l’impatience d’Elmire qui pourrait bien le faire sortir de sa mission. Partout dans la maison, le son et la lumière exaspèrent le désir. Tous dans l’histoire sont mus par des désirs contradictoires qui les perdent. Le désir féminin est infini, toujours contrarié ; les expériences se proposent comme autant d’impasses. L’ambivalence est partout, l’amour est en échec. Le Ciel est une arme. Séduction, désir, pouvoir, prédation, menace font tanguer la mécanique bourgeoise. Ici, la dévoration d’une jeune génération par l’ancienne, la puissance des mots et de la morale dévastent les vies ; là, le consentement d’une femme face au prédateur se vit comme expérience fondatrice, comme ravage.

Vous n’avez seulement qu’à vous laisser conduire. Contentez mon désir, et n’ayez point d’effroi.

Tartuffe

Devant le spectacle de cette famille exaspérée qui perd pied, ce dispositif désir révélé-plaisir refusé, au final, c’est le public qui est démasqué dans son voyeurisme et sa jouissance trouble. Au-delà du bien et du mal, le scénario qui s’accomplit nous divise. Au théâtre où tout est jeu, où l’hypocrite est l’acteur virtuose, nous désirons voir la part malfaisante, assister au meurtre social, au naufrage, à la turpitude, et laisser monter l’inavouable en nous dans un plaisir intime et collectif, dans un éclat de rire protecteur.

Où en sommes-nous ce soir du mensonge, des dangers et des plaisirs de la représentation ? »

Macha Makeïeff

►►► Distribution

Tartuffe-troupe / Pascal Gely

Xavier Gallais — Tartuffe

— Tartuffe Arthur Igual en alternance avec Vincent Winterhalter — Orgon, mari d’Elmire

en alternance avec — Orgon, mari d’Elmire Jeanne-Marie Lévy —Madame Pernelle, mère d’Orgon

—Madame Pernelle, mère d’Orgon Hélène Bressiant — Elmire, femme d’Orgon

— Elmire, femme d’Orgon Jin Xuan Mao — Cléante, frère d’Elmire

— Cléante, frère d’Elmire Loïc Mobihan — Damis, fils d’Orgon

— Damis, fils d’Orgon Nacima Bekhtaoui — Mariane, fille d’Orgon

— Mariane, fille d’Orgon Jean-Baptiste Le Vaillant — Valère, amant de Mariane

— Valère, amant de Mariane Irina Solano — Dorine, suivante de Mariane

— Dorine, suivante de Mariane Luis Fernando Pérez en alternance avec Rubén Yessayan — Laurent

en alternance avec — Laurent Pascal Ternisien — Monsieur Loyal, sergent, Un exempt, Flipote, servante de Mme Pernelle

— Monsieur Loyal, sergent, Un exempt, Flipote, servante de Mme Pernelle et la voix de Pascal Rénéric , Un exempt

, Un exempt Mise en scène, costumes, décor Macha Makeïeff

Lumières Jean Bellorini

Assisté d’ Olivier Tisseyre

Son Sébastien Trouvé

Musique Luis Fernando Pérez

Coiffures et maquillage Cécile Kretschmar

Danse Guillaume Siard

Assistants à la mise en scène Gaëlle Hermant, Sylvain Levitte

Assistante à la scénographie Clémence Bezat

Graphisme Clément Vial

Assistante aux costumes Laura Garnier

Assistant à la dramaturgie Simon Legré

Régisseur général André Neri

Diction Valérie Bezançon, Sisi Liu,

Source la Criée, Théâtre national de Marseille