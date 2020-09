Un instantané, un devoir de mémoire sur cette période qu'a été le confinement, à la fois proche et lointaine.

Tenir Paroles - création collective © Jean Louis Fernandez

97 artistes et scientifiques se sont engagés aux côtés d’Emmanuel Demarcy-Mota et du Théâtre de la Ville dans l’aventure des consultations poétiques, démarrée au premier jour du confinement. Réunis aujourd’hui sur scène, ils évoquent cette aventure inouïe, entre poésie et témoignages.

Depuis le début du confinement, 97 acteurs, médecins, danseurs, scientifiques et musiciens ont partagé l’aventure des consultations téléphoniques puis présentielles dès que cela a été possible.

Tenir Paroles - création collective / Jean Louis Fernandez

Au 1er juillet, 7500 personnes avaient participé à ces dialogues inattendus, échanges en tête à tête entre un artiste et un scientifique et une personne consultée.

Les échanges ont eu lieu en 19 langues et dans plus de 30 pays à travers le monde. Chaque rencontre est unique, chaque dialogue une expérience intime et artistique.

Tenir Paroles - création collective / Jean Louis Fernandez

C’est la charge d’humanité de cette aventure inouïe qu'Emmanuel Demarcy-Mota et la troupe du Théâtre de la ville ont cherché à porter sur scène, réunissant témoignages de consultants, de consultés, de médecins, de patients. Un instantané, un devoir de mémoire sur cette période à la fois proche et lointaine.

Tenir Paroles / Jean Louis Fernandez

►►► Distribution

MISE EN ESPACE & CONCEPTION EMMANUEL DEMARCY-MOTA et la Troupe du Théâtre de la Ville

CONSTRUCTION DRAMATURGIQUE JULIE PEIGNÉ AVEC LA PARTICIPATION DE PASCAL VUILLEMOT ET DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS

COLLABORATION ARTISTIQUE CHRISTOPHE LEMAIRE, JULIE PEIGNÉ

LUMIÈRES CHRISTOPHE LEMAIRE, YVES COLLET

CRÉATION VIDÉO BAPTISTE KLEIN

SON FLAVIEN GAUDON

Source Théâtre de la ville