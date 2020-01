Lucinda Childs chorégraphie un poème musical, visuel et dansé sur nos souvenirs, en hommage à ceux qui furent arrachés à la vie.

Tout commence le jour des attentats de New York, le 11 septembre 2001.

Le compositeur David Lang, icône de la musique contemporaine américaine, et la célèbre violoncelliste Maya Beiser travaillent sur la pièce World to come, non loin des tours jumelles quand celles-ci s’effondrent.

Beiser suggère alors à Lang de composer une seconde œuvre. Ils y intègrent des voix qui ponctuent la partition, véritable hommage à la vie. Et Wendy Whelan, danseuse iconique du New York City Ballet, incarne ces âmes, dans un sublime poème visuel sur le passage vers l’au-delà. Alors, qui d’autre que Lucinda Childs pour faire œuvre commune, œuvre totale ?

Ensemble, ces quatre artistes phares signent une masterpiece d’épure et de profondeur qui va droit à la racine de l’art de Lucinda Childs : maîtrise de l’espace, clarté du geste, précision du trait.

Thomas Hahn

Une violoncelliste et une danseuse, une mélodie et un texte. Un événement tragique (le 11 septembre 2001) et la vie quotidienne d’avant et d’après. The Day est un hymne à la vie, un requiem à la mort, mais aussi l’émergence d’émotions simples et poétiques, portées par les lignes harmonieuses que dessine Lucinda Childs.

The Day, créée en juillet 2019 au Jacob’s Pillow festival, est un poème chorégraphique d’une heure, doux et grave, porté par une équipe essentiellement féminine. Dont un trio essentiel : la chorégraphe Lucinda Childs, la danseuse Wendy Whelan et la violoncelliste Maya Beiser. Rencontre en forme de verbatim.

►►► Distribution

CHORÉGRAPHIE Lucinda Childs

PAROLES & MUSIQUE David Lang

AVEC Maya Beiser , Wendy Whelan

, DÉCOR Sara Brown

SON Dave Cook

PROJECTION Joshua Higgason

LUMIÈRES Natasha Katz

COSTUMES Karen Young

