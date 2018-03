Les Mayoruna, hommes-félins, vivent non loin des sources de l’Amazone, dans la vallée du Javari.

The encounter_ © Robbie Jack

En 1969, le photographe-reporter Loren McIntyre s’enfonça dans la jungle, aux confins du Brésil et du Pérou, à la recherche de leur tribu isolée et semi-nomade. L’expérience transforma sa vie.

Seize ans plus tard, à Manaus, il raconta son histoire à Petru Popescu. L’écrivain roumain en tira un roman de cinq cents pages, Amazon Beaming.

Simon McBurney y a puisé la matière d’un spectacle solo étrange et envoûtant, pour nous faire partager ce voyage hors du temps par les voies du théâtre le plus inventif et le plus contemporain.

Muni d’un casque audio, chaque spectateur est immergé dans un univers sonore où le récit se fait parcours initiatique à travers les échos d’une autre nature, aux frontières immémoriales de la conscience. McBurney et sa compagnie Complicité ont longuement mis au point ce projet en s’entourant d’une équipe de techniciens de pointe et en prenant conseil auprès de spécialistes des sciences cognitives. Les créations de Complicité ont été applaudies dans plus d’une quarantaine de pays.

Invité en France par Peter Brook dès 1995, Simon McBurney y est revenu à plusieurs reprises, notamment avec Mnemonic (1999). Il n’avait jamais encore eu l’occasion de se produire à l’Odéon.

Extrait

Je sens que ma main, tâtonnant ici et là dans l’univers, a déchiré un coin du voile. Pourquoi ai-je déchiré ce coin, si je ne suis pas prêt pour la rencontre ?

Petru Popescu : Amazon Beaming, Macdonald, 1991, p. 140

Source Odéon Théâtre de l'Europe

►►► Distribution

Un spectacle de Complicité / Simon McBurney d’après Amazon Beaming de Petru Popescu

coréalisation Kirsty Housley collaboration à la mise en scène Jemima James scénographie Michael Levine son Gareth Fry, Pete Malkin lumière Paul Anderson vidéo Will Duke