François Morel entonne les chants d’un navigateur disparu en mer en 1900. Retour aux sources : le théâtre redevient chalutier et ses chanteurs marins.

Tous les marins sont des chanteurs © Manuelle Toussaint

Poète inconnu natif de Trigavou, près de Saint-Malo, Yves-Marie Le Guilvinec disparaît à trente ans. Il laisse à la postérité des poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia, et une existence d’oublié océanique.

Tous les marins sont des chanteurs / Manuelle Toussaint

Gérard Mordillat et François Morel s’attachent à compléter l’ensemble, ils recousent les filets de pêche, recomposent avec Antoine Sahler les musiques disparues. Ensemble, ils prennent le large et à bras-le-corps ce portrait de fantôme, réhabilitent à contre-courant une poésie joyeuse et populaire, dans un hymne à l’ivresse de l’air salé, à la liberté et aux excès, au Théâtre du Rond-Point.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« C’est dans un vide-grenier à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) que François Morel, feuilletant de vieilles revues rongées par les embruns, découvrit une brochure de 1894 La Cancalaise dans laquelle douze chansons d’Yves-Marie Le Guilvinec étaient reproduites, illustrées par l’auteur. Ce fut comme la main du naufragé qui se tend vers son sauveteur. François Morel acheta la revue et fit le serment d’arracher Yves-Marie Le Guilvinec à l’oubli océanique où il était tombé. Avec mon aide et celle d’Antoine Sahler, il entreprit de restaurer les textes, de les remettre en musique et surtout de les faire entendre à nouveau. Désormais Yves-Marie Le Guilvinec, ce serait François Morel. Il retrouverait un corps, une voix, une vie... » explique Gérard Mordillat

Mais je dois faire un aveu, mon pied n’est guère marin. S’il y a un endroit où je ne suis guère utile, c’est bien sur un bateau. Alors que sur une scène de théâtre… quelquefois je suis capable de faire preuve d’un certain esprit d’initiative…

François Morel

Tous les marins sont des chanteurs / Manuelle Toussaint

Il reprend : « Comme il sera question de retrouvailles et de séparations, de désir et d’attente, d’amour, d’amitié, de liberté, d’ivresse et de pêche à la morue, on évoquera forcément des thèmes qui concerneront j’espère à la fois les femmes et les hommes, les marins et les terriens, les gens d’ici et d’ailleurs... Nous tenterons de traverser les frontières, les paysages et les générations... Le Guilvinec ose aborder les sujets frontalement, ce que je ne sais pas toujours faire. Je prends souvent les choses en biais, j’emprunte des raccourcis qui rallongent, je fais des pas de côté… Généralement, Yves-Marie ne s’embarrasse pas de détours. Il prend les sujets à bras le corps : la pêche industrielle, le rapport aux naufragés. Il n’hésite pas d’une certaine manière à se faire chanteur engagé ! Je suis plus un chanteur dégagé. »

DISTRIBUTION