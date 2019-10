La famille ! Voici le cadre chaleureux, oppressant et drolatique de la nouvelle création des Chiens de Navarre.

D’emblée, Jean-Christophe Meurisse donne le ton :

91% des Français affirment que la présence quotidienne de leur entourage familial leur apparaît comme essentielle. Je me sens bien souvent un égaré des 9% restants. Personnellement, je n’ai jamais vraiment cru à la notion de famille tant mon passé de ce point de vue-là n’est pas loin d’un désastre structurel et affectif.

Et paradoxalement, le projet, l’idée même me bouleverse puisque j’ai fondé moi-même une famille. J’aurai pu utiliser mon pouvoir bien humain de dire non à la conception mais j’ai dit oui. Pour perpétuer quoi ? Des réveillons de Noël ? Des otites ? De l’amour ?

Ce spectre large d’émotions que m’offre cette nouvelle recherche intime et spectaculaire est le point de départ idéal pour tenter de comprendre ce que représente cette société intime, étrange et violente à la fois.

Fidèles à leur principe d’élaborer le texte au fil des répétitions, et de laisser toujours une large place à l’improvisation, Les Chiens de Navarre ont commencé leur travail de création en lançant quelques idées de titres qui évoquent fort bien ce que leur inspire ce terrain miné des relations familiales : Les enfants préfèrent les jeux vidéo à la choucroute ; Maman, joue nous Médée ; Les arts ménagers ; Contes et légendes du péage de Saint Arnoult ; Pleure, tu pisseras moins ; Famille broyeur ; Dolto cul ; Les parents nourrissaient leurs enfants avec du coca ; I will survive.

Tout le monde ne peut pas être orphelin / Ph. Lebruman

►►► Distribution

Mise En scène Jean-Christophe Meurisse

Collaboration Artistique Amélie Philippe

Avec Pénélope Avril, Lorella Cravotta, Céline Fuhrer, Charlotte Laemmel, Vincent Lécuyer, Hector Manuel, Olivier Saladin, Alexandre Steiger

Production Chiens De Navarre

Source Grande Halle de la Villette