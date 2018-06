Ivo van Hove parcourt tout le spectre du jeu politique en rassemblant dans un même spectacle les trois tragédies romaines de William Shakespeare : Coriolan, Jules César, Antoine et Cléopâtre.

Tragédies romaines - Ivo van Hove, Toneelgroep Amsterdam - Théâtre de Chaillot © Jan Versweyveld

À l’instar du travail mené par le dramaturge élisabéthain qui, partant de Rome, a observé les rouages de l’Histoire, Ivo van Hove revisite trois grandes tragédies romaines de Shakespeare, révélant la fraternité des politiciens à travers les âges.

Les personnages évoluent au cœur d’un congrès international, avec écrans géants et ordinateurs, tandis que le public est invité sur scène à prendre un verre ou à consulter ses courriels. Dans cet espace à la contemporanéité aiguë se déploie une épique saga des passions humaines traversée par les enjeux de pouvoir.

En pleine ascension de la République romaine, Coriolan refuse de se soumettre, il défie les masses jusqu’à prendre les armes contre sa propre ville. Fin manipulateur, Jules César accède avec virtuosité au pouvoir et déjoue les politiciens tentant de l’enlever pour sauver la démocratie... Antoine et Cléopâtre mêlent politique et passion dans un chant du cygne sacrificiel. L’Égyptienne et le Romain, écartelés entre le conflit intérieur et la responsabilité publique, se noieront dans un bain de sang.

À la règle de trois, Ivo van Hove substitue la preuve par trois.

Hervé Pons / Théâtre de Chaillot

Il était nécessaire pour moi de faire un grand spectacle sur la politique et plus particulièrement sur les mécanismes qui produisent du politique. C’est dans Shakespeare que j’ai trouvé des personnages suffisamment complexes pour pouvoir parler des hommes politiques d’aujourd’hui, en particulier dans ces trois tragédies romaines. Je ne voulais pas avoir à faire à des caricatures.

Ivo van Hove

►►► Distribution

MISE EN SCÈNE Ivo van Hove

AUTEUR William Shakespeare

AVEC Hélène Devos, Fred Goessens, Janni Goslinga, Marieke Heebink, Robert de Hoog, Hans Kesting, Hugo Koolschijn, Maria Kraakman, Chris Nietvelt, Frieda Pittoors, Gijs Scholten van Aschat, Harm Duco Schut, Bart Slegers, Eelco Smits (COMÉDIENS), Ruben Cooman, Yves Goemaere, Hannes Nieuwlaet, Christiaan Saris (MUSICIENS)

Spectacle en néerlandais surtitré en français