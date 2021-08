Dans un nouveau chef-d’œuvre d’une beauté fatale, le grand sculpteur d’images réconcilie Ariane et Thésée avec le Minotaure.

Transverse Orientation 2021 de Dimitris Papaioanno © Julian Mommert

Still Life à Since She, ses créations récentes, ont porté Dimitris Papaioannou au sommet.

Transversale orientation est une œuvre présentée dans le cadre des saisons du Théâtre de la Ville hors les murs et du Théâtre du Châtelet.

Actuellement, personne d’autre ne sait composer, à partir du corps humain, des images aussi tragiques et tendres, subtiles et archaïques, élancées et surréelles à la fois.

Composant ici une nouvelle fresque pour huit interprètes, le magicien d’Athènes livre sa lecture du mythe du Minotaure, métaphore de la lutte entre un ordre ancien et un ordre nouveau.

Transverse Orientation 2021 de Dimitris Papaioanno / Julian-Mommert

Thésée tuera la bête affreuse et Papaioannou sublime enfers et cieux : attirances inavouables, fusions entre humains et taureaux, passion et répulsion. L’eau envahit l’espace, la terre tremble.

Entre matérialité et spiritualité, masculinité et féminité, humanité et animalité se déploie un nuancier du corps humain, sans jamais renier la fascination des extrêmes, de la statuaire grecque à Magritte, de Botticelli à Dalí.

Distribution

CONCEPTION & DIRECTION Dimitris Papaioannou

MUSIQUE ANTONIO VIVALDI // DÉCORS TINA TZOKA, LOUKAS BAKAS // DESIGN SONORE COTI K. // COSTUMES AGGELOS MENDIS // LUMIÈRES STEPHANOS DROUSSIOTIS // SUPERVISATION MUSICALE STEPHANOS DROUSSIOTIS

SCULPTURES, CONSTRUCTIONS SPÉCIALES & ACCESSOIRES NECTARIOS DIONYSATOS // INVENTIONS MÉCANIQUES DIMITRIS KORRES

AVEC DAMIANO OTTAVIO BIGI, ŠUKA HORN, JAN MÖLLMER, BREANNA O’MARA, TINA PAPANIKOLAOU, ŁUKASZ PRZYTARSKI, CHRISTOS STRINOPOULOS, MICHALIS THEOPHANOUS

DANS LE CADRE DES SAISONS DU THÉÂTRE DE LA VILLE HORS LES MURS ET DU THÉÂTRE DU CHÂTELET

Sources Théâtre du Châtelet / Théâtre de la Ville