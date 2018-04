Tristesses : si ce nom se dit ici au pluriel, c’est qu’il est à la fois celui d’une île scandinave, d’un suspense policier, d’un symptôme politique.

Tristesses © Christophe Engels

L’île est à peine imaginaire. Anne-Cécile Vandalem y a situé une fable pour notre temps.

Martha Heiger, dirigeante du Parti du Réveil Populaire et favorite des prochaines élections, revient à Tristesses pour rapatrier le corps de sa mère sur le continent. Mais pourquoi Ida s’est-elle suicidée en se pendant au drapeau danois ? Et que manigance réellement sa fille ?

Tristesses étant aussi un polar nordique, on n’en dévoilera pas plus ici, mais les maisons isolées sur la nuit du plateau sont le décor d’un drame où extérieurs en scène et intérieurs filmés alternent sur un rythme digne des meilleures séries.

Enfin, Tristesses propose une réflexion sur la montée des populismes : selon Vandalem, “l’attristement des peuples” est aujourd’hui l’une des plus redoutables techniques de manipulation des esprits. Mais “les larmes”, ajoute-t-elle, “ont une puissance esthétique infinie”, indéterminable, et “les émotions peuvent être élan, moteur, énergie vive pour initier une prise de parole ou un acte”.

Cette énergie a conquis en 2016 le public du Festival d’Avignon : en exposant les mécanismes asservissants de la tristesse, l’artiste invite à ne pas leur succomber.

Soren Petersen (imitant le loup) :

Petit cochon ? Petit cochon ? C’est moi, c’est Petersen. Petit cochon ? J’ai une question rose pour vous ! Comment s’appelle le restaurant où travaille Bob l’Éponge ? Si vous voulez, je peux vous donner un indice... C’est petit et ça a des pinces... Petit cochon ? Je vais souffler votre maison !

Anne-Cécile Vandalem : Tristesses

Tristesse / Phile Deprez

Spectacle d’Anne-Cécile Vandalem avec Vincent Cahay, Anne-Pascale Clairembourg, Epona Guillaume, Séléné Guillaume en alternance avec Asia Amans, Pierre Kissling, Vincent Lécuyer, Catherine Mestoussis en alternance avec Zoé Kovacs, Jean-Benoit Ugeux, Anne-Cécile Vandalem en alternance avec Florence Janas, Françoise Vanhecke et Alexandre Von Sivers.

source Théâtre de l'Europe Odéon