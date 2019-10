Le film de Vincente Minnelli (1951) avec le magnétique Gene Kelly n’avait jamais été adapté à la scène ... avant que le Châtelet ne le présente en création mondiale en 2014.

Un Americain à Paris © Shanghai Poly Grand Theatre

Créée au Théâtre du Châtelet et récompensée par 4 Tony Awards, la comédie musicale chorégraphiée et mise en scène par Christopher Wheeldon retrouve, pour les fêtes, les planches qui l’avaient vue naître cinq ans plus tôt.

Après avoir tenu l’affiche à Broadway, avec plus de 600 représentations, puis à Londres pendant toute une année, après une tournée aux Etats-Unis et en Asie, la comédie musicale est à nouveau présentée à Paris.

Un Americain à Paris / Shanghai Poly Grand Theatre

Ce sera l’occasion pour le public français de revoir ou découvrir le duo composé de Jerry Mulligan et Lise Dassin, porté par les chorégraphies de Christopher Wheeldon sur la musique de Gershwin.

Jerry, un GI américain resté à Paris après la guerre, souhaite devenir peintre. Avec deux amis, ils poursuivent leurs ambitions artistiques et ne se rendent pas compte que chacun aime Lise, une danseuse qui devient leur muse.

Un Americain à Paris / Shanghai Poly Grand Theatre

Le célèbre film de Minnelli (1951) n’est devenu une œuvre scénique qu’en 2014 lors de sa création mondiale au Châtelet dans une mise en scène de Christopher Wheeldon.

Son succès depuis ne s’est pas démenti : multitude de prix dont 4 Tony Awards et triomphe lors de tournées à travers le monde (États-Unis, Angleterre, Japon…). La musique entêtante de Gershwin alliée aux chorégraphies de Wheeldon (qui parvient à rendre hommage à Gene Kelly tout en imprimant sa marque) font d’Un américain à Paris une vraie fête pour la fin d’année.

Un Americain à Paris / Shanghai Poly Grand Theatre

► Distribution

Lise Dassin : Leanne Cope

Jerry Mulligan : Ryan Steele

Henri Baurel : Michael Burrell

Adam Hochberg : Zachary Prince

Milo Davenport : Emily Ferranti

Madame Baurel : Julia Nagle

► Swing

Jace Coronado / Fight Captain

Courtney Echols

Genevieve Heron

Weston Krukow / Dance Captain

Hunter Mikles

Ashley Talluto

► Ensemble

Karolina Blonski

Lloyd Boyd

Brittany Cioce

Rebecca Fennelly / Dance Captain

Lindsey Fletcher

Ramona Kelley

Cory Lingner

Wilson Livingston

Nathan Madden

Kristen Mc Garrity

Gia Mongell

Rebecca Pitcher / Olga

Abigail Hayley Simon

Melissa Steadman Hart

Cooper Taggard

Kyle Vaughn / Mr Z.

Scott Willis / Mr Baurel

Liam Wrate

► Production