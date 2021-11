Sur un évènement aussi considérable que la Shoah, il ne suffit pas de dire « c’est horrible ».

Un vivant qui passe © Jean-Louis Fernandez

Nicolas Bouchaud revient au Théâtre de la Bastille avec Un vivant qui passe, adapté du film du même nom de Claude Lanzmann. Une pièce sur la banalité du mal, la haine de l'autre, l'acte de montrer et celui de voir.

Nicolas Bouchaud s’empare du documentaire de Claude Lanzmann réalisé à partir de rushes non utilisés dans Shoah.

« Il faut essayer de voir, de comprendre les mécanismes qui font que quelqu’un comme Maurice Rossel, sans doute aveuglé par son antisémitisme mais qui était clairement antinazi, est pris dans une partie de théâtre sinistre et écrit le rapport que les nazis veulent qu’il fasse. Dans les moindres détails.

Un vivant qui passe n’est pas seulement le drame du seul Maurice Rossel, c’est celui d’un homme pris dans cette période de l’histoire et dans des mécanismes bureaucratiques qui font qu’à un moment, tout le monde savait ce qu’il se passait, et que pourtant rien n’a été fait. L’extermination des juifs d’Europe centrale vient, certes, au départ, d’une idéologie raciste, mais ce n’est pas le racisme à lui seul qui rend possible une telle production industrielle de cadavres. C’est l’ingénierie sociale, ce sont les industries, l’économie. C’est le silence et le mensonge de l’Allemagne, de la France, de la Suisse, des pays européens et de leurs institutions.

Le film montre comment une personne travaillant au sein de l’institution « Croix rouge internationale » et en accord avec celle-ci, ne veut plus ou ne peut plus faire un pas de côté. Le rapport positif de Maurice Rossel sur Theresienstadt, ghetto de transit vers Auschwitz et Treblinka, a des conséquences terribles. Il rend possible la poursuite des déportations. C’est concret. Et c’est cela dont parle Un vivant qui passe et qu’il est intéressant de regarder : comment la machine de mort fonctionne et comment peut-elle continuer à fonctionner ?

Toute la question d’Un vivant qui passe : qu’est-ce que c’est que voir ? Qu’est-ce que c’est que de ne pas voir ? Comment Maurice Rossel n’a pas vu ou pas senti que sa visite à Theresienstadt était organisée par les Allemands comme un théâtre macabre destiné à tromper les regards de l’extérieur ? »

Propos recueilli par Laure Dautzenberg

