Un mélange inattendu de modernité et de tradition ; une parole rare et étonnante venue de ces descendantes d’un peuple qui tente de reprendre progressivement son identité culturelle.

Voici mon coeur, c'est un bon coeur au Théâtre Gérard Philipe © Serge Bloch

Nous sommes ici « pieds nus sur la terre sacrée ».

Elles sont Anishnaabes, Creeks, Mohawks, Cherokees, Sioux, Oneidas, Apaches, Chicachas, Ojibwés, Mohegans… toutes femmes amérindiennes et écrivains.

Leur poésie, affranchie des canons de la littérature, tantôt épique, tantôt intimiste, évoque les légendes et les croyances de leurs peuples ; elles révèlent aussi la difficulté d’être amérindien, d’appartenir à une lignée meurtrie, d’être fille ou petit-fils, métis et exilé aujourd’hui.

L’actrice Anne Alvaro, le chorégraphe et danseur Thierry Thieû Niang et le musicien multi-instrumentiste Nicolas Daussy mêlent ces mots à la danse et à la musique pour faire naître un terrain de jeu. Ils y font entendre des voix intérieures, des correspondances sensibles à notre humanité, des éclats de réalités dont l’écho atteint notre propre monde. Et, imperceptiblement, un paysage universel émerge…

Depuis deux saisons, Thierry Thieû Niang accompagne Jean Bellorini dans l’aventure artistique et humaine du TGP, faisant danser les enfants, les adolescents et les femmes de Saint-Denis, lors de projets au long cours, de l’extérieur du théâtre à ses recoins les plus secrets. Il n’avait pas encore dansé lui-même. Ce sera désormais chose faite.

Voici mon cœur. C’est un bon cœur. Os et membrane humide et flammes en sont la couverture tissée. Quand nous faisons l’amour dans le monde fleur mon cœur est suffisamment près pour chanter au tien dans une langue qui n’a pas cours chez les mots humains maladroits. Joy Harjo, Voici mon cœur.

Autour des poèmes de Diane Burns, Annette Arkeketa, Marilyn Dumont , Marilou Bonham-Thompson, Joy Harjo, Marianne A. Boyles, Tiffany Midge, Roberta Hill Whiteman, Erica T. Worth, Diane Glancy, Cathery Damm, Linda Hogan, Tiffany Midge , Melissa Tandaquigeon Zobel, Elisabeth Cook Lynn…

Les textes sont issus de Voici mon cœur. C’est un bon cœur. Poésie de femmes amérindiennes, publié aux éditions Librairie Olympiques, 2016. Traduction de l’américain par Béatrice Machet et Manuel Van Thienen. D'après Voici mon coeur, c'est un bon coeur. Poésies de femmes amérindiennes De et avec Anne Alvaro, Thierry Thieû Niang, Nicolas Daussy