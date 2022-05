Lors de cette 33e cérémonie, plusieurs femmes ont pris la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles persistantes dans le milieu. La présidente de cérémonie, Isabelle Carré, a porté la voix des militantes du collectif #MeTooThéâtre, restées à l'extérieur.

Isabelle Carré, Présidente de la cérémonie des Molières, présente le livre du collectif #MeTooThéâtre sur scène. © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Si l'organisation voulait en faire "une fête", la 33ème cérémonie des Molières a également été rattrapée par la vague #MeTooThéâtre. Les membres du collectif du même nom, qui n'ont finalement pas prononcé de discours sur scène, ont manifesté à l'extérieur pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le milieu. À l'intérieur, la présidente de cérémonie Isabelle Carré a parlé de leur combat.

Le ton est donné dès le discours d'ouverture. "Nous pensions que le mouvement #MeToo viendrait prendre la parole et il ne vient pas. Alors, moi, qui crois aux livres et qui crois au pouvoir des mots, je voulais simplement vous montrer ce livre, #MeTooThéâtre, qui va bientôt sortir et qui, je crois, est un outil important pour faire avancer les choses. Et ainsi, de cette manière, en parlant d’elles, ces femmes courageuses sont un peu parmi nous ce soir", a déclaré l'actrice Isabelle Carré, ajoutant "moi, présidente des Molières, je laisserai chacun prendre la parole comme il l’entend".

Nommer des référents dans tous les théâtres

Des appels ont été lancés pour faire bouger les lignes. "Vous ne savez toujours pas ce qui se passe à l'intérieur de vos théâtres", a affirmé l'actrice Nathalie Mann, représentant "Actrices et Acteurs de France Associés" sur scène. Elle a appelé à "nommer un référent ou une référente" pour les violences sexuelles et sexistes dans les institutions théâtrales, comme c'est le cas sur les tournages de cinéma.

Pauline Bureau, qui a remporté le Molière de l'autrice francophone vivante pour sa pièce sur une équipe de football féminin, a rappelé que "18% de l'argent public va à des compagnies dirigées par des femmes" et appelé la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, présente dans la salle, à en faire son cheval de bataille.

Une manifestation à l'extérieur

À l'extérieur, la militante féministe Alice Coffin et l'actrice Adèle Haenel ont participé au rassemblement à l'appel du collectif #MeTooThéâtre, scandant notamment "pas d'honneur pour les violeurs".

L'adaptation de la comédie Shakespearienne "Comme il vous plaira", mise en scène par Léna Bréban, a raflé la mise avec quatre statuettes : meilleur spectacle du théâtre privé, meilleure mise en scène dans le privé, meilleure comédienne du théâtre privé (Barbara Schulz), meilleure comédienne dans un second rôle (Ariane Mourier).