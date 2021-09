La chorégraphe humaniste et philosophe, Maguy Marin, engage ici une réflexion salutaire sur la guerre et la violence. Un spectacle plus qu’essentiel !

Y aller voir de plus près de Maguy Marin © Christophe Raynaud de Lage

Irréductible, révoltée et combative, Maguy Marin n’en est pas moins poète et philosophe. Indispensable. Figure de proue de la danse contemporaine et chorégraphe de conviction, elle a fait de ses œuvres des espaces de résistance.

Au fil de son œuvre se dessine en creux l’utopie d’un monde plus juste, socialement comme politiquement.

Forte de sa clairvoyance engagée, elle interroge aujourd’hui les façons dont nous abordons l’histoire et se penche sur les mécanismes qui font plonger une société d’hommes et de femmes dans la violence et la barbarie.

Y aller voir de plus près de Maguy Marin / Christophe Raynaud de Lage

À partir de l’Athénien Thucydide, philosophe et historien, s’engage une réflexion vitale pour éviter la guerre, menée grâce aux lumières de penseurs qui ont vécu et analysé la violence humaine avant notre ère.

Sur scène, deux femmes et deux hommes nous guident à travers ce processus de recherche, pour mieux comprendre comment nos impulsions destructrices peuvent l’emporter sur notre empathie naturelle.

Avec Y aller voir de plus près, Maguy Marin plonge dans les couches sédimentées de l’Histoire pour en examiner des fragments et « interroger les morts ».

► Distribution

CONCEPTION MAGUY MARIN

FILM DAVID MAMBOUCH, ANCA BENE

MAQUETTES PAUL PEDEBIDAU

ICONOGRAPHIE LOUISE MARIOTTE, BENJAMIN LEBRETON

CONCEPTION SONORE & MUSICALE DAVID MAMBOUCH

LUMIÈRE ALEXANDRE BÉNETEAUD

ASSISTÉ DE KIMBERLEY BERNA-COTINET

SON CHLOÉ BARBE

SCÉNOGRAPHIE BALYAM BALLABENI, BENJAMIN LEBRETON

ASSISTÉS DE CÔME HUGUENY

COSTUMES NELLY GEYRES

TRAVAIL DE VOIX EMMANUEL ROBIN

EN ÉTROITE COLLABORATION & AVEC ANTOINE BESSON, KAIS CHOUIBI, DAPHNÉ KOUTSAFTI, LOUISE MARIOTTE

Le Théâtre de la Ville-Paris et le Festival d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation.

Théâtre de la Ville - Les Abbesses du 21 au 29 Octobre 2021

Y aller voir de plus près de Maguy Marin / Cie Maguy Marin

Source Théâtre de la Ville