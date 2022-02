Une création d’Emmanuel Demarcy-Mota et la Troupe du Théâtre de la Ville.

À sa façon, à la fois fantaisiste et profonde, Zoo s’empare des questions qui se posent, notamment depuis L’Origine des espèces de Darwin en 1857, sur l’homme et l’animal. La pièce est une adaptation par Vercors lui-même de son célèbre roman Les animaux dénaturés, qu’il adapta à deux reprises, et notamment en 1975 pour la création de Jean Mercure au Théâtre de la Ville.

Trop humain ? Une œuvre qui réveille notre passé, interroge le présent et imagine l’avenir, adaptée du célèbre roman Les animaux dénaturés de Vercors.

Aujourd’hui, elle apparaît comme une aventure intellectuelle aussi intrigante qu’ancrée dans son temps, que nous ne manquerons pas à notre tour de placer à la lumière des avancées scientifiques, philosophiques voire éthiques, qui ont depuis apporté d’autres éclairages – et soulevé d’autres questions – concernant ce qui nous distingue autant que ce qui nous rapproche du monde animal.

Le médecin Figions est appelé une nuit chez Douglas Temple More, journaliste, pour constater la mort de son « fils » qu’il vient d’empoisonner à la strychnine. Or le médecin, à sa grande surprise, découvre dans le berceau un être qui ressemble plutôt à une sorte de singe. La mère, d’après Douglas, se trouve au zoo ; elle est originaire de Nouvelle Guinée et appartient à l’espèce des anthropoïdes appelés Paranthropus erectus (une invention de _Vercors_). Douglas a déclaré ce fils et l’a même fait baptiser, mais une question se pose : a-t-il commis un infanticide ou le meurtre d’un animal ? La pièce retrace le procès de Douglas, qui convoque lui-même un inspecteur de police et souhaite ce procès.

La pièce retrace les principales phases du procès, au tribunal, mais aussi dans la région où on rencontre ces anthropoïdes, appelés alors « tropis » pour les besoins de la cause.

Revenant sur les traces du fameux « chaînon manquant », la pièce organise les débats sous forme de procès, réunissant force témoins et interrogatoires. Humanité et Humanisme viennent y occuper une place centrale.

Zoo est né d’une invitation du Musée d’Orsay à Emmanuel Demarcy-Mota et la Troupe du Théâtre de la Ville. Il s’agissait d’imaginer une création en lien avec l’exposition Les origines du monde. L’invention de la nature au XXIe siècle.

Son originalité est d’associer des conseillers scientifiques tels que la neurochirurgienne Carine Karachi et l’astrophysicien Jean Audouze à l’ensemble du processus, pour mesurer combien les questions soulevées ici, en un temps rendu incertain par la pandémie, sont comme les premières échappées d’une boîte de Pandore aux profondeurs indéfinies.

