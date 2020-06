France Inter soutient la campagne « Tous au cinéma » lancée par la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), qui encourage le public à retrouver le chemin des salles de cinéma et des projections sur grand écran.

Tous au Cinéma © Fédération nationale des cinémas français

Depuis une vingtaine d’année, France Inter développe une politique très forte de soutien au cinéma via son antenne, dans les émissions de programme et les différentes tranches d’information, largement ouverte aux artistes qu’ils soient confirmés ou jeunes talents. Mais également grâce à une politique de partenariats puissante, engagée et éclectique, ouverte sur les réalisatrices et réalisateurs du monde entier qui sont autant de regards qui nous renseignent sur l’état du monde.

C’est tout naturellement donc que France Inter relaie cet appel au combien nécessaire pour relancer le secteur de la Culture en général et celui de la filière cinéma en particulier après les mois difficiles que nous venons de vivre.

#TousAuCinema