Spécialisé dans la fabrique d’excipient pharmaceutique à base d’algues, Holopharm a quitté la Chine et va construire des ateliers de production en Normandie.

(image d'illustration) © Maxppp / Frédéric Cirou

C’est une bouteille d’oxygène pour de nombreuses entreprises. Il y a moins d’un an, le gouvernement démarrait le plan de relance de 100 milliards d’euros. Parmi ses objectifs : préserver l’emploi et relocaliser des industries parties à l’étranger. Les premiers effets du plan se font ressentir. En Normandie, une petite société a décidé de tout rapatrier en France. Holopharm est spécialisé dans la fabrique d’excipient pharmaceutique à base d’algues, un produit qui sert notamment à "encapsuler" les médicaments, mais aussi pour les gelées alimentaires et les produits de beauté.

Jusque-là extrait au Chili et transformé en Chine, cet excipient sera désormais prélevé sur les côtes en Normandie et en Bretagne puis fabriqué dans une zone industrielle d’Evreux. Holopharm a bénéficié de 600 000 euros de subvention du plan de relance pour élargir ses activités.

Trois recrutements en plus

Aujourd’hui, ils sont six ingénieurs en biochimie à travailler uniquement sur la recherche et le développement pour l’industrie pharmaceutique. Avec la toute nouvelle activité, ils seront d’ici quelques mois trois de plus, deux opérateurs, et une nouvelle ingénieure, Audrey. À 26 ans, elle vient tout juste de terminer son stage de fin d’étude : "C’est une bonne nouvelle car ce n’était pas gagné. C’est un vrai challenge. J’ai cette chance en sortie d’école d’être embauchée. Cela montre aussi que l’on a les compétences de le faire, donc faisons le."

L’équipe s’agrandit et les locaux aussi. Un bâtiment en plus va sortir de terre. Le patron, Pierre-Marie Blondin, a désormais moins d’un an pour mettre sur pied et équiper deux ateliers spécialisés pour un coût d’un peu plus d’un million d’euros, soutenu pour moitié par le plan de relance.

C’est une filière qui va pouvoir repartir, des marins pêcheurs qui vont récolter ces algues, avec une filière qui est liée à la transformation.

Pierre-Marie Blondin. Il poursuit : "Il aurait été dommage de ne pas pouvoir prendre les rênes de nos propres productions." Onze tonnes d’excipient à base d’algue doivent sortir tous les ans des ateliers d’Holopharm. Elles sont exclusivement destinées à la production pharmaceutique implantée en France.