A Lyon, 3e ville de France, le nouveau maire écologiste Gregory Doucet et ses équipes vont revoir le prochain budget municipal sous le prisme de l'égalité femmes-hommes. Soumis au vote en mars 2021, il comporte déjà quelques mesures concrètes et pistes de réflexions. Explications.

L'équipe du nouveau maire de Lyon Grégory Doucet est composée de 12 adjoints et 12 adjointes. © Maxppp / Maxime JEGAT

Ce sera une première pour une ville de plus de 500.000 habitants. La mairie de Lyon, remportée fin juin par l'écologiste Grégory Doucet, planche sur un prochain budget municipal "genré", autrement dit, étudié pour promouvoir l'égalité entre les sexes, qui était l'une des promesses de campagne du nouveau maire EELV. Un budget de 700 millions d'euros pour la troisième ville de France, qui sera évoqué en décembre lors du débat d'orientation budgétaire et voté en mars prochain. Les premières mesures mettront l'accent sur le sport et l'éducation, détaille la mairie.

Quels changements concrets ?

Plusieurs mesures immédiates sont envisagées par la mairie concernant le prochain budget municipal :

S'attaquer aux cours de récré

Pour les cours d'école qui seront réaménagées, la mairie veut éviter la construction d'un terrain de foot au milieu de la récré, car "on sait d'expérience que ce sont plutôt les garçons qui vont aller jouer et que les filles vont se retrouver dans les périphéries, à discuter ou s'asseoir par terre sans activité", détaille à France Inter Audrey Hénocque, adjointe aux Finances. Les écoles devront développer des activités où les garçons et les filles jouent ensemble. L'éducation est le premier budget de la ville.

Achat de places de foot féminin pour les associations

La Ville va acheter 900 places au Groupama Stadium pour les matches des féminines de l'OL et l'équivalent côté masculin. La mairie va aussi acheter 150 abonnements au stade Groupama OL Training Center, là où jouent le plus souvent les joueuses de l'OM. Des places et abonnements destinés aux associations et aux clubs sportifs.

Subventions en plus pour les clubs féminins

Les clubs de sport féminin devraient recevoir à terme autant de subventions que les clubs masculins.

D'autres mesures sont pour l'heure en réflexion, comme repenser les toilettes publiques sous-utilisées par les femmes, ou améliorer l’éclairage pour leur sécurité.

L'écriture inclusive et la parité chez les adjoints

Par ailleurs, le nouveau maire avait déjà entamé de premiers changements sous le prisme de l'égalité femmes-hommes, juste après son élection, avec la composition d'un exécutif totalement paritaire, 12 adjoints et 12 adjointes. Il a notamment nommé une femme aux Finances, Audrey Hénocque, et un homme à la Petite enfance, Steven Vasselin.

L'écriture inclusive est aussi encouragée. Depuis leur élection, un certain nombre d'élus l'utilisent pour leurs échanges, notamment avec les partenaires. Si le débat est ouvert, le choix est pour l'instant laissé aux personnels de l'utiliser ou pas.