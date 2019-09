Le décret est paru en catimini au Journal officiel dimanche 8 septembre, mais c'est une véritable bombe. Il prévoit la création d'une allocation de 120 euros brut par jour pour les enseignants qui suivront une formation sur le temps des vacances scolaires, à l'initiative de l'administration.

Les syndicats avaient unanimement voté contre ce projet de décret en juin. Ils avaient proposé un amendement qui précisait que l'enseignant devait être volontaire pour suivre cette formation sur ses vacances. Or, le ministère a refusé.

Des enseignants se forment déjà sur leurs vacances, mais ils sont volontaires. Jean-Rémi Girard, président du SNALC, interrogé par Sonia Princet pour France Inter explique :"On ouvre la brèche dans les droits des personnels enseignants, car ça peut être n’importe quelles vacances, il n’y a aucun garde-fou dans les textes".

On va devenir le seul métier à ne pas savoir quand nous sommes en vacances et quand on pourrait être en formation