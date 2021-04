Il fallait sans doute oser. Un entrepreneur a installé un distributeur automatique de pizza dans la capitale italienne. Si le concept existe déjà en France depuis de nombreuses années, cela n'a jamais été tenté en Italie 24 heures sur 24 et en pleine rue. Nous avons testé.

Pour l'instant, un seul distributeur automatique a vu le jour à Rome, dans une zone étudiante du centre ville. L'objet attire surtout la curiosité. Marco habite le quartier et c'est la première fois qu'il remarque le distributeur, au point de le prendre en photo tellement l'idée lui semble étonnante.

"Je ne l'ai jamais goûtée et je pense que je ne le ferai jamais. Ca ne m'inspire pas ! Je pense même que pour quelques puristes de la pizza dans le sud ça pourrait être un sacrilège "

Ce n'est pourtant pas l'avis d'Umberto 19 ans, il est étudiant à l'université la Sapienza juste à côté :"Je viens de Naples donc pour moi la pizza c'est quelque chose !" lance Umberto plutôt tenté par l'expérience : "je pense que ça peut être une alternative - ça ne peut pas remplacer une bonne pizza - mais pour les jeunes le soir, quand tout est fermé, ça peut marcher et c'est une pizza assez économique !" explique le jeune étudiant.

Pour l'homme qui a osé se lancer en Italie, il n'y a pas de concurrence avec les pizzerie traditionnelles : "c'est un autre produit, c'est une autre idée" dit-il, "ce n'est pas pour embêter les pizzaioli" explique Massimo, le fondateur de Mr.Go qui a tout fait tout seul, du dessin du logo à l'assistance en cas de panne. Et puis à 6 euros la pizza "quatre fromages" et 4,50 euros la "margherita", les prix restent raisonnables... enfin si l'on apprécie le produit. Mais c'est le cas de Maurizio qui y a déjà gouté.

"Elle est bonne ! Juste un peu plus petite que celles des pizzerie mais c'est une bonne pizza. Le concept va fonctionner mais on prend le temps ici. Par rapport au reste du monde, on arrive toujours avec un demi-siècle de retard !"