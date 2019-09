À La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, "Mobilhub" permet aux publics défavorisés de faire réparer leur véhicule pour un prix défiant toute concurrence. L'association emploie des garagistes en insertion, dont la majorité travaillait dans la rue.

C'est un immense espace de 3 000 mètres carré en plein centre ville de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Dans cette ancienne usine métallurgique, l'association Les Cités d'Or vient d'installer son "Mobilhub", un garage solidaire créé il y a un an.

Au milieu du hangar, Raymond ponce la carrosserie d'un VTC accidenté. Depuis son divorce, cet ivoirien de 60 ans vit dans une caravane. Avant d'être embauché au Mobilhub, il réparait des voitures dans la rue :

Dans la rue, tout est très difficile. On travaille sur des crics, on n'a pas de matériel comme ici, dans un vrai garage. Il faut se cacher de la police, on est très mal payé. Alors beaucoup travaillent mal et les clients se plaignent. C'est la galère, mais on n'a pas le choix.