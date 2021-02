Les Marsh, une famille britannique du Kent, reprennent des chansons des années 80-90 en remaniant les paroles pour évoquer leur quotidien par temps de Covid-19. Leurs jolies voix et leur humour font le buzz en Grande-Bretagne.

La famille Marsh au complet © Radio France / Capture d'écran Youtube

Ils sont six, deux parents et quatre enfants. Les Marsh, une famille britannique de la région du Kent, ont décidé de ne pas se laisser abattre par le coronavirus et sa morosité. Depuis le mois de mars et la première vague de l'épidémie en Europe, ils reprennent des tubes des années 80-90 en adaptant les paroles pour parler de leur quotidien covidé.

Il faut dire que dans la famille Marsh, tout le monde chante, depuis les parents Ben et Danielle jusqu'aux enfants Thomas, Alfie, Ella et Tess. C'est Ben qui s'occupe d'adapter les paroles et tout ce petit monde se répartit ensuite les différentes voix.

Un succès très familial

Leur première vidéo, une reprise de la chanson "One day more" tirée de la comédie musicale "Les Misérables", est postée sur Facebook le 29 mars 2020. Destinée au départ aux grands-parents de la fratrie, la vidéo devient rapidement virale.

Ils créent ensuite une chaîne Youtube, Marsh Family, qui compte désormais 17 reprises. Sur certaines d'entre elles, on entend seulement une partie des membres de la famille, sur d'autres Ben, le papa, et les enfants jouent de divers instruments : guitares, piano, violon, batterie ou trompette. En tout cas, toutes sont tournées à l'intérieur du domicile des Marsh, en plan fixe, très sobre.

Et ce qui fait le succès de ces vidéos c'est ce côté fait-maison, très simple. La maison n'est pas toujours très bien rangée, on voit parfois les enfants se chamailler un peu ou chahuter... Les Marsh sont une famille lambda, qui vivent la même situation que tant d'autres familles en Grande-Bretagne et ailleurs.

La consécration

Le buzz autour de la famille Marsh monte, jusqu'à une de leurs reprise : "Total eclipse of the heart" chantée par Bonnie Tyler et devenue sous la plume de Ben "Totally fixed where we are". La vidéo est postée le 3 février dernier sur Youtube, alors que la Grande-Bretagne est plongée dans un troisième confinement qui devrait durer jusqu'au 8 mars prochain.

Consécration ultime, Bonnie Tyler elle-même partage la vidéo sur son compte Facebook.

S'ensuivent des interviews sur la BBC, Skynews et même CNN. La chaîne Youtube des Marsh, quant à elle, compte désormais plus de 47.000 abonnés.