Son propriétaire croyait dur comme fer qu'elle était la vraie Joconde – et que celle du Louvre était une fausse – et elle porte son nom : la Mona Lisa Hekking. Achetée par Raymond Hekking dans les années 50, cette toile à l'histoire hors du commun est en vente aux enchères en ligne jusqu'au 18 juin chez Christie's.

A droite, la vraie Joconde, à gauche : "École italienne du début du XVIIe siècle, suiveur de Léonard de Vinci, la "Mona Lisa Hekking", huile sur toile, estimation 200.000-300.000€)

Elle a son regard de côté, un petit sourire et ses fines mains croisées. Mais le support n'est pas le même, elle est peinte sur toile et non sur panneau de bois comme celle du Louvre. Son format aussi est diffèrent. La toile est plus haute de quelques 4 centimètres. Et elle est moins large de 3 centimètres qui font qu'il n'y a pas les 2 colonnes qui sont à peine visible sur l'original à cause des couches de vernis mais qui sont bien là. Ici l'artiste qui a repris le sujet a préféré se concentrer sur le modèle. Mais c'est vrai, elle a quelque chose. C'est ce qui a fasciné Raymond Hekking (1866-1977), antiquaire, qui la découvre chez un confrère, près de Grasses. Dès lors il n'en démordra pas, la sienne est la vraie. Pierre Étienne, directeur international des Tableaux anciens chez Christie's, raconte :

"Raymond Hekking est un marchand, un antiquaire, qui vit à Nice. Un jour il va trouver dans un petit village, Maganoscque, près de Grasses, ce tableau qui va l'appeler. Et à partir de là, sa vie change, il va être absolument convaincu que cette œuvre, c'est l'originale. Il connait comme tout le monde le vol de la Joconde au début du siècle, qui a été un propulseur fantastique de la célébrité de la Joconde puisque ça été l'un des événements qui ont été, en premier, les plus médiatisés mondialement. Et Raymond Hekking pense que le tableau qui a été retrouvé à Florence trois ans plus tard n'est juste pas le bon. L'original c'est lui qui l'a. Et à partir de là il va construire son rêve, sa logique. C'est une évidence pour lui. Il va essayer de croiser des historiens d'art qui seront plus ou moins d'accord avec lui, plutôt plus au début et moins après mais finalement cela n'est pas grave, il rentre dans son univers, dans son monde, et jusqu'à la fin de sa vie."

"Il a été le créateur de sa Mona Lisa"

Raymond Hekking écrira de nombreuses fois au musée du Louvre, défiant ses spécialistes de prouver que la leur était l'authentique. Ses lettres et ses études font l'objet d'un dossier dans les archives du musée. Aujourd'hui il n'y a plus de doute mais la passion de Hekking est touchante. Pour Pierre Étienne, "son rêve va être tellement fort qu'il va être le créateur de sa Mona Lisa, et qu'elle porte son nom. Nous avons montré le tableau à des spécialistes, qui étaient très intrigués, ils connaissaient ce tableau de réputation, la version Hekking de Mona Lisa était connue, et donc ils étaient ravis pour la plupart de le voir, mais si le rêve s'éteint un peu ici, la poésie de Raymond Hekking reste et c'est vraiment ce message-là qui est important".

Une Mona Lisa qui a aussi son mystère : "On est dans le mystère parce qu'on ne sait pas qui l'a peint. Et puis on est dans le rêve parce que l'histoire est belle. Et Hekking était un communicant formidable. En 1963 quand la Joconde quitte le Louvre pour Washington c'est un retentissement mondial avec les photos de Jackie et John Kennedy et André Malraux. Et Raymond Hekking, pas déstabilisé, va appeler un journaliste américain. Il lui dit "la vraie Joconde est à Nice, chez moi, venez me voir" Le journaliste y est allé. Il a tourné un petit film d'1 minute diffusée par Pathé. Mais Raymond Hekking ne s'est quand même pas lancé dans une tournée pour montrer son tableau. Les descendants ont, eux, prêté la toile, lors d'une exposition, au Japon, il y a une dizaine d'années sur Leonard de Vinci et ses suiveurs. "