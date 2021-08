La Mer de Glace perd quatre à cinq mètres d’épaisseur chaque année. Et les températures clémentes de cet été n’inverseront pas la tendance, commencée à l’orée des années 2000.

Une photo de la Mer de Glace en juin 2020. © Maxppp / Sachelle Babbar

Quand la Mer de Glace met son costume d’été, les images sont toujours saisissantes et le constat est implacable. Témoin direct du changement climatique, ce glacier du massif du Mont-Blanc fond à toute vitesse et perd de l’épaisseur année après année. Deux photos récemment postées sur les réseaux sociaux ont été partagées des milliers de fois, et ont indigné les internautes. "Je m'étais préparé, mais ça fait mal. Très mal. Les mots manquent. Désolant. Affligeant. Terrifiant" écrit Matthieu Sorel, climatologue chez Météo France. Mais avec cet été aux températures inférieures aux moyennes de saison sur une partie du pays, et aux pluies récurrentes, quelles sont les conséquences sur le plus majestueux glacier des Alpes ? Christian Vincent, ingénieur de recherche au CNRS à Grenoble, spécialiste des glaciers, répond aux questions de France Inter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

FRANCE INTER : Dans quel état se trouve la Mer de Glace cet été ?

CHRISTIAN VINCENT : "D'une manière générale, la Mer de Glace est en réduction, ce n’est pas une surprise. Sur les 30 dernières années, il y a une réduction qui est vraiment très importante puisque le front de la Mer de Glace a diminué de 800 mètres de longueur, ça fait entre 20 et 30 mètres de moins par an. C’est dû à une réduction de la masse du glacier liée à l'augmentation de la fonte. C’est un effet direct du réchauffement climatique."

Depuis les années 2002 et 2003, la fonte s’accélère. Au niveau du Montenvers par exemple (1 913 mètres d'altitude), l’épaisseur de la glace diminue de quatre à cinq mètres par an.

Il n’y a pas eu de longues périodes de canicule depuis le printemps, y-a-t-il des conséquences ?

"Oui, même s’il y a eu des courtes périodes avec des canicules, on a surtout eu des épisodes pluvieux et des épisodes neigeux au-dessus de 1 500 mètres d'altitude. Évidemment, ça freine complètement la fonte de la glace. Cela a un effet très positif pour le glacier. Malheureusement, ça ne va pas changer la tendance de l'évolution du glacier. On sait que les températures vont continuer d'augmenter et la fonte se maintenir. Il y a aussi une réponse qui est due à l'inertie du glacier. Même si le climat arrêtait de se réchauffer maintenant, le glacier continuerait à reculer au moins pendant plusieurs dizaines d'années."

Un été comme celui-ci donne un léger sursis à la Mer de Glace ?

"C’est ça. On mesure le bilan de masse dans cinq glaciers des alpes : c’est la différence entre l’accumulation de neige et la fonte. Si l’accumulation de neige l’emporte sur la fonte, le glacier gagne de la masse, mais c’est très rare ces dernières années, il faut remonter à 2001, pour la Mer de Glace, pour avoir un bilan de masse positif. On réalise les mesures en octobre. Ça pourrait se reproduire cette année, si les conditions météos perdurent."

À l’avenir, à quoi ressemblera la Mer de Glace ?

"Si on prend un scénario le plus probable où les températures augmentent de 3% d’ici 2100, on a calculé que la Mer de Glace devrait voir sa surface réduite de 80% d'ici 2100. Il ne resterait plus que 20% de la surface actuelle. On a fait le même type d'exercice sur le glacier d'Argentière et lui risque de disparaître complètement d'ici 2100. C'est impressionnant puisque ce sont des glaciers qui ont plus de 350 mètres d'épaisseur à leur maximum, c'est quand même considérable."

Les glaciers sont-ils l’un des indicateurs les plus visibles du changement climatique ?

"C’est un révélateur de climat extrêmement utile pour se rendre compte. Pour la végétation par exemple, c’est bien plus difficile de remarquer son évolution. Ce sont des choses plus progressives et il faut être un spécialiste. Tandis qu'un glacier, ça se voit directement. Il n’y a même pas besoin d'aller mesurer l'évolution du glacier pour se rendre compte que ça se réchauffe. Et puis c’est un moyen de sensibilisation extrêmement efficace. Je ne connais personne qui n’a pas été bouleversé par l’évolution de la Mer de Glace, en la voyant à 20 ans d’intervalle."