A vivre au studio 104 de la Maison de la radio et de la musique, mardi 15 mars 2022 dès 20h, avec du stand-up, la présence de l’équipe et la projection des 2 premiers épisodes.

Drôle © Netflix - France Inter

A l’occasion de la sortie de la série Drôle, la nouvelle création de Fanny Herrero (Dix pour Cent), France Inter et Netflix vous invitent à une soirée exceptionnelle animée par Xavier Leherpeur, producteur de l’émission Une heure en séries, en présence de l’équipe de la série, mardi 15 mars à 20h.

Fanny Herrero - Drôle / Mika Cotellon - Netflix

Un événement à vivre en présentiel au Studio 104 de la Maison de la radio ou en virtuel sur la plateforme Little cinéma *.

Au programme de cette soirée :

Stand-up de Fanny Ruwet , Guillermo Guiz et Roukiata Ouedraogo , humoristes de France Inter

Présentation de la série Drôle par l'équipe de la série

Projection des deux premiers épisodes de la série en avant-première

Synopsis de la série : Aïssatou (Mariama Gueye), Nezir (Younes Boucif), Apolline (Elsa Guedj) et Bling (Jean Siuen) sont quatre jeunes stand-uppeurs qui se croisent chaque jour au Drôle, un comedy-club parisien, où ils viennent exercer leur art : faire rire les gens. Tous veulent réussir à vivre de l’humour. Mais c’est l’humour qui leur permet de vivre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



La série Drôle dont France Inter est partenaire sera disponible dès le 18 mars sur Netflix.

► L’événement se déroulera au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et sera également diffusé en direct via la plateforme dédiée.

* Gratuit, sur réservation uniquement :