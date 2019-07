La tapisserie qui retrace les huit saisons de la série Game of Thrones va être exposée en France pendant trois mois à Bayeux. Tourism Irland s'est inspiré de la célèbre tapisserie de Bayeux qui représente la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant.

La tapisserie représente les huit saisons de la série Game of Thrones © AFP / PAUL FAITH

Si vous ne vous remettez toujours pas de la fin de la série Game of Thrones, que vos soirées sont moroses sans Jon Snow et Cerseï, cette nouvelle va vous intéresser.

Une tapisserie de 77 mètres de long, retraçant tous les épisodes des huit saisons de Game of Thrones arrive en France le 13 septembre prochain. L'oeuvre inattendue sera exposée pendant trois mois à l'Hôtel du Doyen à Bayeux, en Normandie, à seulement quelques mètres de sa source d’inspiration, la Tapisserie de Bayeux.

L'idée de cette création vient de la chaîne américaine HBO, qui a produit la série et de Tourism Ireland afin de promouvoir les lieux de tournage de Game of Thrones en Irlande du Nord. De nombreuses scènes ont été tournées dans le pays.

Chaque année près de 150 000 personnes viennent pour visiter les lieux de tournage. Et depuis 2017, ils peuvent admirer la tapisserie Game of Thrones exposée dans le musée national de Belfast.

Un voyage symbolique, parti d'un simple commentaire Facebook

La chaîne HBO et Tourism Ireland se sont inspirés de la célèbre tapisserie de Bayeux. Sur 70 mètres la célèbre broderie représente la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066.

Pour Bayeux, ce voyage est aussi extrêmement profitable à la ville. Loic Jamin, maire adjoint en charge du tourisme et des musées de la ville espère que la tapisserie Game of Thrones va "créer du lien entre les deux broderies, on veut faire venir un public tout à fait nouveau qui viendra pour la tapisserie Game of Thrones mais qui sera aussi peut-être intéressé pour voir l'oeuvre originelle."

La tapisserie sur Game of Thrones sera présente en France pendant trois mois © AFP / Paul Faith

C'est grâce au réseau social Facebook que les deux œuvres vont être réunies comme l'explique Finola O'Mahony, directrice Europe chez Tourism Irland, "Le musée de Bayeux nous a félicité pour notre travail donc on a pris contact avec eux et on a mis en place ce projet. Le but est de faire connaître les liens entre notre tapisserie et la tapisserie de Bayeux, mais aussi de faire parler de notre artisanat."

Du sang, des épées, des dragons... tissés et brodés à la main

La majorité de la broderie a été tissée à la machine avec du lin d'Irlande du Nord. Mais les finitions ont été faites à la main pour représenter au mieux les couleurs et les détails de la série.

Il a fallu deux ans et 30 volontaires pour broder les finitions de la tapisserie © AFP / Paul Faith

La scène des Noces pourpres, le bleu glacial des Marcheurs Blancs ou encore les cheveux blonds, presque blancs de Daenerys : tout est là pour plaire aux fans de la série, avec des décors tellement réalistes que le musée déconseille la visite aux mineurs.

Pour les finitions, il a fallu deux ans de travail aux 30 volontaires. Un tâche titanesque pour un résultat époustouflant.