La chaîne C8, propriété du milliardaire Vincent Bolloré, va diffuser lundi prochain en prime-time un long-métrage américain violemment anti-avortement. "Unplanned" raconte l'histoire d'une directrice d'un Planning Familial texan qui devient militante contre l'IVG.

Le Planning familial s'alarme de cette programmation par C8 du film Unplanned à une heure de grande écoute

Pendant près de 2 heures, "Unplanned" (Non planifié, en français) retrace le parcours d'Abby Johnson, une bénévole du Planning Familial qui a elle-même eu recours à deux IVG, et qui va se transformer en passionaria anti-avortement.

C'est donc ce film, financé par une boite de production évangélique pro-Trump, que C8 diffusera lundi 16 août en prime time.

S'ils choisissent cette chaîne du groupe Bolloré lundi prochain, les téléspectateurs français pourront notamment découvrir une séquence choc et totalement irréaliste, dans laquelle un fœtus de 13 semaines se débat pour échapper à une IVG...

Depuis l'annonce de cette programmation, plusieurs voix se sont élevées pour demander au CSA d'intervenir, ce qui n'est pour le moment pas le cas.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Un film de propagande" pour le Planning familial

Du côté du Planning Familial français, à défaut d'interdiction, on réclame au moins la diffusion de messages informatifs pour encadrer ce film. Pour Véronique Séhier, la responsable des questions internationales au Planning, "C'est un film de propagande. Un film manipulateur qui s'appuie sur une histoire vraie mais en montrant des contrevérités scientifiques. Je pense qu'il faut mettre en garde les téléspectateurs sur le contexte dans lequel ce film a été produit. Comment il a été fait, pourquoi il a été fait, et par qui il a été fait."

Ni la direction de C8, ni le CSA ne sont pour le moment joignables pour évoquer cette affaire.

"C'est vraiment désolant de voir qu'il est plus d'obtenir un prime time pour ce genre de film plutôt que pour un programme d'information sur les droits sexuels et reproductifs, sur l'accès à la contraception et à l'avortement. On manque de campagnes de sensibilisation sur ces sujets" ajoute Véronique Séhier.