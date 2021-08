C’est l’une des courses à pied les plus dures au monde mais aussi celle qui fait le plus rêver : annulé l’an passé, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, plus connu sous l’acronyme UTMB, fait son retour et les grands noms de la discipline ne voulaient pas rater ce rendez-vous.

Les favoris de l'UTMB lors de la présentation officielle à Chamonix, dont les Français François d'Haene et Xavier Thévenard © Radio France / Jérôme Val

Le terrain de jeu n’a pas changé. Le majestueux Mont-Blanc et l’Aiguille du Midi avec leurs neiges (pour l’instant) éternelles. Il faut toujours avaler 171 kilomètres autour de ce massif avec un dénivelé de 10.000 mètres à encaisser. La dureté de ce relief, Xavier Thévenard la connait par cœur. Triple vainqueur de l’épreuve, il revient cette année pour regoûter à cette ambiance si particulière autour de l’UTMB. "Il y a une telle ferveur autour de l’événement que ça fait des émotions", explique le Jurassien de 33 ans. "On a envie de revivre ça. C’est la grosse fête, le gros cadeau de l’année. Pouvoir courir 170 kilomètres dans ces paysages avec cet engouement, c’est une fête à laquelle on a envie de participer."

Comme si c'était mon premier UTMB

Et cette 18e édition est aussi pour Xavier Thévenard comme une lumière au bout du tunnel. L’annulation de l’épreuve l’an passé, à l’aube d’une nouvelle vague de Covid, a pesé sur le moral de beaucoup de coureurs. Mais lui a vécu des mois compliqués. Atteint d’une forme grave de Covid-19, Xavier Thévenard a aussi contracté la maladie de Lyme. "En ce qui concerne le Covid, j’ai fait tous les examens cardiaques et pulmonaires et tout est OK", raconte-t-il à France Inter à la veille du départ dans les jardins d’un grand hôtel de Chamonix. "La grande interrogation concerne la maladie de Lyme. J’ai un traitement à base d’huiles essentielles et la bactérie me laisse tranquille pour l’instant. Après, je ne sais pas ce que ça va donner sur 170 bornes. C’est un peu l’inconnu et ça donne un peu de piment supplémentaire. C’est comme si c’était mon premier UTMB."

Après l'annulation de l'épreuve l'an passé à cause de l'épidémie de covid, l'ultra-trail du Mont-Blanc fait le plein cette année avec un engouement populaire toujours aussi important © Radio France / Jérôme Val

"Un piment supplémentaire", plaisante Xavier Thévenard à l’aube de cette course si exigeante. Un autre triple vainqueur sera au départ aussi : François d’Haene qui vise comme son concurrent une 4e victoire historique sur la course et mesure la chance qu’il a de participer à cette édition. "Ça fait quatre ans que je ne suis pas venu", détaille celui qui est aussi viticulteur dans le Beaujolais et qui il y a six semaines a remporté une autre course mythique, la Hardrock dans le Colorado. "Je ressens l’excitation d’être au départ d’une course qui n’est pas rien. On ne se prépare pas pour un 100 mètres comme pour un 10 kilomètres. J’ai hâte et moralement, ça me fait plaisir d’être là."

Le public est là, nombreux comme lors de la présentation officiels des coureurs élite sur la Place du Triangle de l’amitié à Chamonix. Mais pas tous les concurrents. Les Chinois par exemple n’ont pas fait le déplacement, le contexte sanitaire pèse encore.

Ça fait du bien de se reposer

Depuis un an et demi, le calendrier a été totalement bouleversé. Les coureurs pouvaient continuer à s’entraîner mais les courses elles étaient annulées ou reportées. L’UTMB 2021 marque un moment important pour tous ceux qui rêvent d’y participer. "Je pense qu’on est prêts", rigole Camille Bruyas, l’une des rares femmes au départ. "Une année où on a fait un peu moins de kilomètres nous a fait économiser de l’énergie. Ça fait du bien de se reposer un peu sur certaines saisons. Ça fait qu’on peut s’entraîner normalement, donc oui c’est bon de mon côté."

L'Aiguille du Midi va veilleur sur les coureurs pendant au moins 20 heures pour les plus rapides © Radio France / Jérôme Val

Les meilleurs mettront un peu plus de 20 heures à revenir à Chamonix. À ce moment-là, la majorité des 2 300 concurrents eux n’auront parcouru que la moitié de la boucle.