Le Parlement a voté dimanche 25 juillet la vaccination obligatoire du personnels soignant contre le Covid-19. Mais ce n'est pas le seul vaccin obligatoire pour les professionnels de santé. Tuberculose, tétanos, poliomyélite, typhoïde, hépatite B...

Le carnet vaccinal continue d'évoluer pour les professionnels de santé. © AFP / Hans Lucas / Jean-Michel Delage

À partir du 15 septembre, les professionnels de santé qui refuseraient de se faire vacciner contre le Covid-19 seront interdits d'exercer. Cette décision, votée dans le projet de loi de gestion de la crise sanitaire adopté dimanche 25 juillet, fait débat. Pourtant, elle rentre dans le cadre des vaccinations obligatoires demandées aux soignants.

Des vaccinations obligatoires pour exercer

Outre la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite obligatoire pour tous, les professionnels de santé doivent aussi être vaccinée contre l'hépatite B depuis 1991.

En 2006, la vaccination obligatoire contre la grippe a été suspendue, ce qui fait d'ailleurs régulièrement débat. Il y a trois ans, la Cour des comptes avait d'ailleurs préconisé l'obligation, en évoquant des cas, à l'époque, de décès dans un Ehpad lyonnais. Le vaccin BCG contre la tuberculose, autrefois lui aussi obligatoire, ne l'est plus depuis 2019 grâce à la baisse constance de cas dans la population générale depuis 30 ans. De même, le vaccin contre la typhoïde pour le personnel des laboratoires n'est plus obligatoire depuis mars 2020.

Pour les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sage-femme, infirmier, aide-soignant, auxiliaires de puériculture... les visites régulières à la médecine du travail permettent de suivre le calendrier des rappels. Les étudiants se préparant à l'exercice des professions médicales doivent également se faire vacciner.

Tout refus de se faire vacciner entraîne la rupture du contrat et la suspension du droit d'exercer.

La vaccination obligatoire pour les professionnels de santé reste donc moins importante que pour les nourrissons, avec une liste de 11 vaccins obligatoires.

Pour aller plus loin