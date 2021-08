La planète voisine de la Terre se trouve sur la trajectoire de deux sondes spatiales, ces 9 et 10 août. BepiColombo s'en approchera ainsi à 550 km. Les scientifiques n'attendent pas de miracle, mais il était tentant d'allumer les instruments pour capter quelques informations sur Vénus.

Voisine de la Terre, Vénus est la deuxième planète la plus proche du soleil © Getty / Heritage Images

C'est une aubaine pour l'exploration spatiale : à 33 heures d'intervalle, la planète Vénus va être survolée par deux sondes. La première, l'américano-européenne Solar Probe, se dirige actuellement vers le soleil. La seconde, développée par le Japon et l'Europe, s'appelle BepiColombo et fait route vers Mercure, qu'elle n'atteindra qu'en 2025.

Toutes les deux profiteront donc de leur trajectoire pour réaliser quelques mesures de Vénus. Solar Probe a survolé notre voisine ce lundi 9 août à 6h42. BepiColombo lui succèdera ce mardi 10 août à 15h51. C'est son deuxième survol de Vénus : à l'automne dernier, BepiColombo était passée à plus d'un millier de kilomètres. Cette fois, elle ne sera qu'à 550 km d'altitude. Autrement dit, quasiment un vol en rase-motte !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Des informations sur la composition de son atmosphère

Sur les onze instruments présents à bord, sept seront allumés, dont le spectromètre infrarouge. Ils pourraient donner davantage d'informations sur la composition de l'atmosphère de Vénus. Et comme Solar Probe et d'autres sondes font elles aussi de brefs passages, cela donne une vue plurielle, explique Elsa Montagnon, responsable de la mission à l'Agence spatiale européenne. "On a une série d'instruments qui font des mesures de champ magnétique, de particules énergétiques, de vent solaire... Cela donne des mesures en plusieurs dimensions, c'est très intéressant. Au lieu d'une seule sonde, on va avoir des mesures prises instantanément en plusieurs endroits différents."

La caméra principale, celle qui dévoilera Mercure en 2025, n'est pas en mesure de pointer vers la planète, mais la sonde va quand même voler quelques images grâce à trois webcams en noir et blanc. L'image devrait arriver sur Terre quelques heures après.