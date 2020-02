Cette année, les Victoires de la Musique fêtent leurs 35 ans. Depuis 1985, la catégorie "Chanson originale de l'année" est l'une de celles qui n'ont jamais quitté la liste des prix décernés. Vous souviendrez-vous de tous les titres primés au cours de ces dernières années ?

La scène des Victoires de la Musique en 2016 © Radio France / Julien Baldacchino

De Michel Sardou à Bigflo et Oli, d'Enzo Enzo à Camille : la Victoire de la musique de la Chanson originale de l'année a couronné des titres extrêmement différents, dans tous les styles musicaux. C'est le trophée qui a également été le plus ouvert aux votes du public, et donc qui reflète le mieux le paysage musical de chaque année.

Depuis 1985, saurez-vous vous souvenir quels sont ces grands titres qui ont marqué l'histoire récente de la chanson française ? Testez vos connaissances avec notre quiz !