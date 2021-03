Une spécialité des Antilles proposée par Suzy Palatin.

Accras de morue © Radio France / NC/France Inter

Ingrédients pour 4 personnes

Repos : 1h Préparation : 20mn Cuisson : 30mn

400 g de morue salée

Le jus d' 1 citron vert

1 botte de persil plat

4 gousses d'ail

2 ramures de thym frais

200 g de farine

¼ de piment antillais

6 cives (ciboules)

40 g de levure de boulanger

2 œufs

6 cuillères à soupe lait

20 cl d’eau

1 pincée de sel

1l d’huile pour friture

Méthode

Portez une casserole d'eau à ébullition et faites pocher la morue dans l'eau à peine frémissante durant cinq minutes.

Répétez cette opération deux fois afin de dessaler la morue

Mettez la morue dans une passoire et rincez-la sous l'eau froide. Retirez la peau et les arêtes puis laissez égoutter.

Emiettez la levure dans le lait tiède.

Lavez, séchez et hachez très finement le persil. ciselez très finement les cives et effeuillez les ramures de thym. Réservez

Epluchez les gousses d'ail. Mettez-les dans le bol du robot avec la farine, la morue effeuillée, la levure de boulanger, l'œuf et le jus de citron et le morceau de piment, ajoutez l'eau et le sel mixez le tout 1 ou 2 minutes. Vous devez obtenir une pâte ni trop ferme ni trop liquide. Rectifiez la consistance avec de l'eau si elle est trop ferme ou avec de la farine si elle est trop liquide.

Retirez la pâte du robot et incorporez le hachis de persil, les cives ciselées et les feuilles de thym. Goûtez et ajoutez 1 ou 2 pincées de sel si nécessaire. Laissez reposer la pâte une heure à température ambiante.

Faites chauffer l'huile pour friture à 170°.

Utilisez une cuillère à café pour faire vos acras, la taille est parfaite : prélevez des cuillères à café de pâte et faites-les frire dans l'huile durant deux à trois minutes environ.

Sortez vos accras de l'huile à l’aide d'une écumoire, égouttez-les sur du papier absorbant et servez-les très chaud.

Vous pouvez faire cette pâte en grande, quantité en faire des portions et les congeler.