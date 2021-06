Ce grand voyageur avait prédit avant la crise sanitaire, un recentrage des destinations de vacances sur la France. Invité de l'émission "Le Temps d'un bivouac" avec Daniel Fiévet, le créateur en 1973 du célèbre guide de voyage a donné quelques pistes pour partir cet été.

Le Tarn, une destination peu fréquentée malgré ses beaux villages comme ici Cordes-sur-Ciel © Getty / Don Lewis / 500px

Plus jeune, en faisant du stop en Grande-Bretagne, Philippe Gloaguen a rencontré Brian Epstein, le producteur des Beatles. Ne sachant pas à qui il avait affaire, il avait décliné une invitation à l'enregistrement de l'album Revolver ! Au cours de l'émission, le fondateur des guides touristiques a expliqué l'organisation de l'écriture du célèbre guide. Un système basé en grande partie sur les retours de ses lecteurs, avant de donner quelques lieux où se reposer au calme pendant les vacances.

Nous, par le Guide du routard, on vend du bonheur.

Loin du littoral

Philippe Gloaguen : "L'été dernier, tout le littoral français était archi-bondé. Je vous conseille d'aller découvrir le département de l'Ain, un temple de la gastronomie très peu connu entre Lyon et le Jura. Plus à l'Ouest, il y a le parc régional du Morvan absolument sublime. C'est le plus proche de Paris, il est situé à 200 kilomètres au Nord de la Bourgogne. Plus au Sud, vous avez le département du Tarn. Malgré ses villages parmi les plus beaux de France, il n'est pas trop fréquenté. Nous aimons prendre nos lecteurs par la main pour leur dire d'aller vers l'intérieur des terres : il y a de très belles choses en Bretagne ou dans les Landes.

Un nouveau journal "Routard magazine" où piocher des idées

Dans le Guide du Routard, on travaille "au bulldozer", en vérifiant jusqu'à 150 adresses sur une même ville. Là avec ce journal, on picore nos plus belles adresses, et on vous emmène en Bretagne, mais aussi aux quatre coins de France : en Picardie, à Port-Cros, dans les Pyrénées… On suggère un voyage en Van au Pays Basque avec des enfants, on propose un comparatif avec des archéologues entre les grottes de Lascaux et les grottes de Chauvet. Et on dit si vous voulez découvrir l'Ardèche comment louer des mobylettes bleues, un moyen génial de découvrir la région !"

ECOUTER | Philippe Gloaguen, le guide des routards dans l'émission Le temps d'un bivouac de Daniel Fiévet

ALLER PLUS LOIN