Les aires d'autoroute accueillent parfois plusieurs milliers de personnes chaque jour. Pour certains, c’est un lieu de passage, une étape, le temps d'un sandwich triangle ou d'un plein d'essence. Pour d'autres, c'est une routine, un lieu de vie à part entière qui ne dort jamais.

Aire d'autoroute en Normandie © AFP

À l'origine, on n'y trouvait que de l'essence. Aujourd'hui, les aires d'autoroute sont de véritables petites villes à part entière, avec des commerces, des travailleurs, des clients. Sont-elles vraiment des lieux singuliers ou simplement un prolongement de notre quotidien transposé sur la route ?

Le chercheur et spécialiste des mobilités et des routes Mathieu Flonneau, Adeline Dieudonné, autrice du roman Kerozene dont l'histoire a pour cadre une station de service en bord d'autoroute, et la documentariste Isabelle Ingold étaient au micro d'Eva Roque dans l'émission "L'été comme jamais" pour parler de ces lieux si particuliers. Fourmilières humaines aux représentations à la fois sociales, politiques et culturelles, ces lieux reclus que sont les aires d'autoroute évoquent des souvenirs et ont une saveur particulière pour chacune et chacun d'entre nous.

Un lieu de consommation isolé...

"La première fois que je suis arrivée sur l'aire, se souvient Alice Dieudonné, j'avais le sentiment que c'était comme une île. C'était un endroit complètement isolé au milieu de la campagne, au milieu des champs, et c'était un univers clos. Cette station service, c'était une espèce de métaphore de la vie : d'autres personnes arriveront, tous repartiront. On ne fait que passer, il y a vraiment cette idée de passage. On est ultra remplaçables".

Une idée que partage Mathieu Flonneau : "Il y a aussi l'idée que des produits parfois insolites peuvent s'y trouver. Ces lieux sont des capsules un peu hors du temps."

... qui ne dort jamais

Si les aires d'autoroute s'apparentent parfois à de véritables petites villes tant elles sont grandes, modernes et équipées, la différence est que ces dernières ne dorment jamais.

“Ces réseaux fonctionnent 24 heures sur 24 et permettent cette liberté, souligne Mathieu Flonneau. La vie y est un peu inversée, on a ce sentiment de changer les codes. Et immédiatement, l'aspect utilitaire du déplacement fait place à un voyage, avec de la musique, avec tout ce que le cinéma et certains documentaires mettent en évidence : une ambiance, une atmosphère, des rencontres, un voisinage."

Ce sont des lieux fondamentalement humains. Parce que l'automobiliste est aussi un humanisme.

Station essence en banlieue londonienne © Getty / Ekaterina Nosenko

Et bien que ce ne soit qu'un lieu de passage pour certains, d'autres y travaillent, y vivent presque. C'est ce que démontre Isabelle Ingold dans son documentaire Des jours et des nuits sur l'aire dans lequel elle filme le quotidien des travailleurs d'une aire d'autoroute picarde : "Quand on vit dans ce genre de milieu, l'aire d'autoroute, c'est fascinant. Il y a même des gens qui y vont le week-end pour prendre un café, pour acheter des cigarettes ou pour acheter du pain. La consommation est là, tout de suite, tout le temps, et les rencontres sont possibles."

Inexorablement politique

Ces lieux sont des objets d'une politique d'aménagement du territoire.

“Les aires d'autoroute sont le reflet des évolutions du commerce qui elles-mêmes le reflet de la civilisation de l'automobiliste ajoute Mathieu Flonneau. Parce que l'aire d'autoroute c'est aussi pour faire le plein, vérifier les pneus, sa voiture, pallier les problèmes d'accidents. Il y a quand même aussi cela en arrière fond".

Un objet culturel

Ces aires sont des points de passages quasi-obligés et elles ornent le paysage durant nos trajets en voiture, assure le chercheur : "L'illusion serait de croire qu'on ne fait que passer et que sont des infrastructures mobiles. Les aires d'autoroute sont inscrites dans un territoire, dans une immobilité."

Ces lieux ont d'ailleurs été de nombreuses fois utilisés au cinéma. Leur apparence esthétique et le caractère vintage qu'ils dégagent, illuminés par des néons, truffés de pompes à essence et d'épiceries pleines de confiseries, en font des lieux de tournage incontournables et, souvent, des symboles de la société de consommation américaine.

Station essence Hi-Test Elbert © Getty / Cyrus McCrimmon

On pense notamment à Fantômas avec Jean Marais et Louis De Funes, à Javier Bardem dans No Country for Old Men (2007), ou encore au terrifiant thriller Haute Tension (2003) avec Cécile de France et Maïwenn. Notons aussi Drôle d'endroit pour une rencontre (1988), où l'aire d'autoroute devient le lieu de rencontre entre Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, sans oublier les restauroutes de l'affreux Tricatel dans L'aile ou la cuisse de Claude Zidi

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - L'été comme jamais : Les aires d'autoroute.

📖 LIRE - Adeline Dieudonné : Kerozene (L'Iconoclaste, 2021)

📖 LIRE - Mathieu Flonneau, L'Automobile au temps des Trente Glorieuses, (Editions Loubatières, 2016) et Utilités de l'utilitaire (Editions Descartes et cie, 2010)

🎬 REGARDER - Isabelle Ingold, documentaire Des jours et des nuits sur l'aire (2016)