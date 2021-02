Une recette d'Alessandra Pierini. Fondatrice de l'épiceri, cave à vins RAP, Elle a accompagné François-Régis Gaudry dans la conception de son livre "On va déguster l’Italie"

Bucatini pasta all'Amatriciana © Getty

Pour 4 personnes

400 g de bucatini (ou spaghetti)

120 g de guanciale (si possible d’Amatrice)

6 tomates san marzano fraîches (hors saison, 350 g de tomates entières en boîte)

80 à 100 g de pecorino romano râpé

1 c. à soupe d’huile d’olive

40 g de vin blanc

1 petit morceau de piment

Sel

Couper le guanciale en lamelles. Dans une sauteuse, les faire revenir sur feu moyen, avec l’huile d’olive, jusqu’à ce que le gras devienne transparent et légèrement coloré. Ajouter le vin blanc, laisser évaporer. Débarrasser.

Effilocher les tomates à la main et les ajouter dans la poêle chaude. Saler légèrement et ajouter le piment. Laisser réduire la sauce pendant une dizaine de minutes en écrasant les morceaux de tomate avec une cuillère en bois. Ajouter le guanciale et mélanger.

Cuire les pâtes al dente dans une grande quantité d’eau bouillante salée. Les égoutter en prélevant un verre d’eau de cuisson et les verser directement dans la sauce. Bien mélanger et allonger la sauce avec un peu d’eau de cuisson si elle est trop sèche. Ajouter les deux tiers du pecorino. Servir immédiatement avec le tiers restant de pecorino.