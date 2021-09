Après avoir évoqué la présence inéducable de la mort dans nos vies, l’auteur du Dictionnaire Philosophique (PUF) est revenu à deux reprises dans l’émission Grand bien vous fasse sur la situation des moins de trente ans pendant la crise. Une grande injustice qui, selon lui, est dictée par la peur.

André Comte-Sponville révolté par la situation des jeunes © AFP / ULF ANDERSEN / Aurimages

Alors qu’André Comte-Sponville était l’invité de l’émission d’Ali Rebeihi consacrée à la philosophie, il est revenu sur le sacrifice des "plus fragiles d’entre nous" pendant la crise sanitaire.

"Il y a énormément de dépressions parmi les jeunes. Je suis père de famille avant d’être philosophe : j’en pleurerais.

Quand je vois le sort qu’on a imposé aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes pour protéger la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents… C’est inouï !

L’idée d’étudiants cloitrés dans des chambres de bonne sans pouvoir sortir de chez eux, sans pouvoir aller à la fac, et, s’ils étaient chômeurs, sans pouvoir chercher du travail, est bouleversante.

Ce n’est pas étonnant qu’ils dépriment.

On les a enfermés pour protéger les plus vieux. Or moi, j’ai 69 ans. Bien sûr qu’on aimerait tous ne pas mourir trop tôt. Je suis de la génération des baby-boomers. Depuis 1946, les démographes ont calculé qu’on avait gagné 20 ans d’espérance de vie, et perdu six mois pendant la pandémie. Et tout le monde s’affole pour ces six mois !

Pour les jeunes, Emmanuel Macron avait raison : c’est difficile d’avoir 20 ans en 2020 ou 2021.

La priorité des priorités, ce ne sont pas les plus vieux, mais les jeunes et les enfants en particulier. On dit qu’il faut protéger les plus fragiles. Mais les plus fragiles aujourd’hui, sauf en terme de santé, ce sont les jeunes. A mon âge, ma vie est faite. Que voulez-vous qu’il m’arrive ? Or la vie de mes enfants reste à faire.

Quel est le plus grand risque de la vie ? Mourir jeune . Mais qui risque de mourir jeune ? Face à ce risque là les plus vieux sont invulnérables !

. Mais qui risque de mourir jeune ? Face à ce risque là les plus vieux sont invulnérables ! Deuxième risque : le chômage. Je suis à la retraite, comme toute ma génération. Je suis donc invulnérable au chômage. Mais nos enfants, non.

Je suis à la retraite, comme toute ma génération. Je suis donc invulnérable au chômage. Mais nos enfants, non. Troisième risque ? Le réchauffement climatique. Dans 30 ans, la vie sur Terre sera plus difficile, mais moi je ne serai plus là. Mes enfants, eux, ne sont pas protégés de ce risque-là.

Quand je dis "j’en pleurerais" : je ne peux pas accepter qu’on complique la vie des jeunes pour protéger la santé des plus vieux. Je trouve cela hallucinant. C’est la première fois, me semble-t-il, qu’on sacrifie l’éducation des enfants à la santé de leurs grands-parents. Je n’arrive pas à y voir une victoire de l’humanisme. J’y vois une victoire de la peur."

