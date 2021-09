Une recette de Angèle Ferreux-Maeght, jeune cheffe qui défend une cuisine gourmande, saine et sans gluten utilisant des produits locaux et de saison, basé sur les préceptes de la naturopathie. Elle a ouverts deux comptoirs à emporter dans les 1er et 9ème arrondissements de Paris.

Artichauts violets © Getty

Ce chardon apprivoisé de la famille des cardons que l'on appelle "artichaut" aurait été apporté en France par Marie de Médicis parce qu'elle était florentine et nostalgique de son Italie natale. L'artichaut ayant la réputation d'être aphrodisiaque, et la rumeur ayant couru qu'Henri IV aurait eu quelques problèmes, un refrain courrait les rues de Paris :

L'artichaut pour monsieur, pour madame, l'artichaut pour réchauffer le cul et l'âme.

La recette

Tourner les artichauts : enlever les premières tiges et couper les premières feuilles jusqu'à ce qu'ils ressemblent à une tulipe.

Couper le haut du pied ainsi que la tête, à peu près à la moitié.

Les "gratter" avec la pointe d'un couteau pour bien nettoyer la tige et les feuilles.

Les couper en quatre ou six.

Le conseil d'Angèle : "Je préfère les couper finement parce que je n'aime pas les faire revenir à l'eau. J'aime les faire uniquement sauter à la poêle. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de goût et sont plus croquant."

Une fois bien préparé, laisser les artichauts dans un récipient qui contient de l'eau citronnée pour éviter leur oxydation.

Faire revenir à feu vif pendant 15/20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.

Servez avec du parmesan râpé et éventuellement quelques pignons.