Une recette de Julia Sedefdjian, plus jeune chef étoilée de France. Chef du restaurant Baïta

Artichauts violets © Getty

8 artichauts violets

2 oignons doux

2 carottes

150 g de lard fumé

2 gousses d’ail

20 cl de vin blanc

1 branche de thym

Huile d’olive

Jus de citron

Sel & poivre

Tourner les artichauts. Les garder entier et vider le foin avec une pomme parisienne par le cœur. Le vider du foin et garder le cœur pour pouvoir le farcir. Les mettre dans de l’eau avec du jus de citron.

Faire suer les oignons et les carottes + le lard taillé en mirepoix pendant 5 minutes dans un faitout avec de l’huile d’olive, sel et poivre. Ajouter les artichauts entiers et le vin blanc, puis le thym et si besoin, rajouter un peu d’eau à hauteur des artichauts s’il n’y a plus assez de vin blanc.

Laisser cuire pendant 30 minutes à feu doux. Retirer les artichauts et laisser réduire à feu doux la garniture et le jus. Farcir les artichauts avec la barigoule. Puis servir tiède.