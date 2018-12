Des légumes et des légumineuses pour un plat sans viande. Une recette végétarienne de fête, tirée du livre "Nouveau manuel de la cuisine végétale" de Rebecca Leffler paru chez Solar Editions.

Aubergines farcies aux lentilles épicées, recette issue du "Nouveau manuel de la cuisine végétale" de Rebecca Leffler © Claire Payen/Solar Editions

Pour 2 portions :

1 aubergine

Salade de lentilles épicées (voir recette p. 154)

2 cuil. à soupe de noix

1 cuil. à soupe de persil plat et/ou de coriandre fraîche

Sel

Coupez l’aubergine en deux dans sa longueur et salez les parties intérieures. Laissez-les dégorger sur un plat au moins 1 heure.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Placez les aubergines, côté chair, sur une plaque recouverte de papier cuisson. Piquez la peau avec une fourchette et enfournez pour environ 25 minutes, jusqu’à ce que la peau soit presque brûlée et la chair moelleuse. Retournez les demi-aubergines sur le côté et laissez cuire encore 5 à 10 minutes.

A la sortie du four, laissez un peu refroidir, puis retirez un peu de chair et farcissez les aubergines avec la salade de lentilles et garnissez avec des noix et des herbes fraîches ciselées.

Utilisez la chair de l’aubergine réservée comme garniture sur une soupe chaude, comme un velouté à la patate douce, aux carottes ou au chou-fleur, ou tartinez-la sur un toast et assaisonnez.

