Une recette de Laura Zavan, extraite de son dernier livre : "Balade gourmande en Italie : les recettes fétiches de Laura"

Rillettes de morue © Valérie Lhomme

Pour 6 personnes

Préparation : 1 heure (+ temps pour dessaler la morue)

Cuisson : 10 minutes + 20 minutes

300 g de morue salée* (chez le poissonnier ou dans les magasins portugais)

200 g de polenta blanche (ou jaune)

1 feuille de laurier

1 poignée de persil + pour décorer

1 gousse d’ail

15 cl (minimum) d’huile de pépins de raisin

5 cl d’huile d’olive délicate

2 ou 3 filets d’anchois (facultatif)

Sel, poivre du moulin

C’est le cicheto (la bouchée apéritive) le plus caractéristique de Venise, et le plus gourmand à mon avis ! La recette traditionnelle est à base de morue séchée (le stockfisch), qui en Vénétie est déjà vendue réhydratée, vu l’usage fréquent… En France, j’utilise de la morue salée et le résultat est très satisfaisant, cet apéritif a un succès fou !

Dessalez la morue

Disposez la morue dans une casserole, couvrez d’eau froide, ajoutez le laurier, le persil et la gousse d’ail dégermée et coupée en morceaux. Portez à ébullition et laissez frémir 5 minutes. Écumez, arrêtez la cuisson et laissez tiédir le poisson dans son eau de cuisson. Goûtez pour rectifier l’assaisonnement – ajoutez du sel si vous utilisez de la morue surgelée dessalée.

Entre-temps préparez la polenta : portez à ébullition 80 cl d’eau, salez (goûtez, l’eau doit être salée) et versez la polenta en pluie en mélangeant avec un fouet pour éviter les grumeaux. Faites-la cuire selon le temps indiqué sur le paquet : 5 minutes à peu près pour une polenta instantanée, sinon environ 45 minutes pour une polenta traditionnelle, qui est prête quand elle se détache des bords de la casserole. Étalez-la sur une planche à hauteur d’1 cm, puis, une fois refroidie, coupez-la en petits rectangles et passez-la au four chaud (à 200 °C, th. 6-7) 20 minutes pour qu’elle sèche davantage.

Égouttez la morue, émiettez la chair à la main pour retirer toutes les arêtes et disposez-la dans le bol du robot avec la gousse d’ail émiettée. Utilisez la lame en plastique ou la feuille, selon le robot ménager utilisé, ou bien un batteur électrique. Mélangez en versant petit à petit l’huile en filet (huile de pépins de raisin et huile d’olive) et montez comme une mayonnaise jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. La quantité d’huile utilisée dépend du poisson, plus ou moins gras, et de la quantité d’huile que le poisson absorbe.

Ajoutez les feuilles de persil hachées, poivrez et salez si nécessaire avec des filets d’anchois préalablement réduits en purée.

Servez le baccalà mantecato sur des crostini de polenta grillée ou de pain, parsemez de persil haché.

Le conseil de Laura : * Pour dessaler l’effiloché de morue, prévoyez 30 minutes dans de l'eau froide ; pour un gros morceau, prévoyez quelques heures, et si vous n’avez pas le temps, utilisez de la morue surgelée, déjà dessalée.