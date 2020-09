Une recette de Pauline Labrousse du restaurant Le Coucou

2 poires conférence (pour son côté « vert » qui résistera bien à la friture)

1 botte de livèche

2 cébettes

300 g d’eau gazeuse

300 g de farine

1 pincée de levure

1 pincée de bicarbonate de soude

sel

1 citron

1 l d’huile d’arachide

4 cs de sauce soja

4 cs de jus de citron vert

1 bloc de parmesan

Mélanger l’eau gazeuse, la farine, le bicarbonate et la levure. Ajouter une pincée de sel et le jus du citron. Gouter pour rectifier l’assaisonnement. Bien corser en sel et en citron.

Tailler les poires sans les éplucher en tranches d’1/2 cm. Hacher la livèche et la cébette. Verser la garniture dans la pâte. Chauffer l’huile à 170°C. Verser quelques cuillerées de pâte dans l’huile chaude. Les beignets doivent remonter à la surface en faisant des bulles.

Mélanger la sauce soja et le jus de citron. Verser sur les beignets et râper le parmesan.

La livèche peut être remplacée par des feuilles de céleri branche.