Très en vogue, les huiles essentielles font parfois office de remède miracle. Mais le sont-elles vraiment ? Comment s'y retrouver parmi tous les produits proposés ? Et surtout comment les utiliser ? Si vous ne deviez en avoir que trois, quelles seraient-elles ? Les conseils d'une pharmacienne et aromathérapeute.

Quoique vous choisissiez en huile essentielle, il est important de la choisir bio © Getty / BSIP

Dans son émission "Grand bien vous fasse", Ali Rebeihi et ses invités ont fait le point sur les vices et vertus des huiles essentielles. Parmi ces derniers, Françoise Couic-Marinier, pharmacienne et aromathérapeute, est aussi l'autrice de Huiles essentielles, Le guide complet pour toute la famille (aux éditions Solar). Voici ses recommandations pour bien choisir et bien utiliser les huiles essentielles.

Comment bien choisir une huile essentielle ?

Le docteur Gilles Dixsaut rappelle que la fabrication de nombreuses huiles essentielles reste artisanale, donc peu contrôlable. C'est un premier point. Ensuite Françoise Couic-Marinier rappelle qu'il y a deux types d'huiles essentielles :

Celles obtenues par distillation ,

, et celles obtenues par expression.

Dans le premier procédé, il s'agit de faire passer de la vapeur d'eau dans une cuve remplie de plantes aromatiques. Celle-ci se charge alors des essences des plantes, et ressort sous forme liquide, ce qui donne l'huile essentielle.

Dans le second, qui ne concerne que les huiles essentielles à base d'agrumes, il s'agit de "gratter les zestes". Et c'est là que la pharmacienne alerte sur le choix à faire.

"En règle générale sur un agrume, un citron, par exemple, on a à peu près 23 pesticides, donc on les récupère dans le flacon pour se soigner de manière naturelle et on finit par absorber autant de pesticides."

Ainsi il est impératif si l'on souhaite se procurer des huiles essentielles de regarder si elles sont bio, si elles ont une certification, si vous avez le nom latin exact.

À ces premiers critères de choix, la pharmacienne ajoute qu'il est très important de vérifier également le numéro de lot, la date de péremption, parce que si on inhale une huile peroxydée, cela peut être déclencheur de crises d'asthme.

Quelles sont les contre-indications et les précautions fondamentales ?

Il est fondamental dans un premier temps de regarder les pathologies qu'on a, et de demander l'avis d'un médecin, d'un pharmacien, d'un ou d'une professionnelle de santé d'une manière générale, parce qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses déconseillées.

Ensuite, concernant les contre-indications, il est nécessaire de vérifier les molécules que contient l'huile essentielle que l'on s'apprête à utiliser. Rappelons que les huiles essentielles ne sont pas recommandées d'une manière générale pour les femmes enceintes, allaitantes et les jeunes enfants.

Si on a une peau sensible, irritable, si on est allergique, par exemple, on teste d'abord avant de faire une allergie. L'huile essentielle de cannelle peut brûler la peau au deuxième degré.

Comment bien les utiliser ?

L'avantage des huiles essentielles, c'est qu'on peut les utiliser sous différentes voies. Par voie orale, la pharmacienne nous conseillera plutôt les capsules toutes prêtes, déjà diluées dans l'huile végétale, afin notamment d'éviter les brûlures d'estomac et autres remontées acides.

En diluant l'huile essentielle et en l'appliquant sur la peau, par exemple sur la plante des pieds pour l'asthme sévère, cela peut être une manière plus sécurisée car on s'éloigne des poumons et on évite une réaction allergique.

En mettre quelques gouttes dans son bain en revanche est à proscrire pour Françoise Couic-Marinier. La pharmacienne souligne par ailleurs l'importance de respecter la dilution des huiles :

On considère qu'une goutte d'huile essentielle de cannelle correspond à peu près 75 bols de tisane, donc c'est énorme.

Et enfin, principe fondamental de toute utilisation d'un produit de pharmacopée, on respecte la posologie scrupuleusement.

Quelles sont les trois huiles essentielles à avoir chez soi ?

L'huile essentielle de lavande officinale pour ses nombreuses propriétés comme apaisant, anti-inflammatoire ou encore antiseptique.

pour ses nombreuses propriétés comme apaisant, anti-inflammatoire ou encore antiseptique. L' arbre à thé (ou "Tea Tree") également pour ses propriétés antiseptiques, voire antibiotiques (sur l'acné en tout cas).

(ou "Tea Tree") également pour ses propriétés antiseptiques, voire antibiotiques (sur l'acné en tout cas). Et enfin le Ravintsara, qui, en entrée d'hiver, est un antiviral qui peut diminuer la charge virale ou stimuler les défenses immunitaires.

LEXIQUE

⚗️ Qu'est ce qu'un chémotype (ou chimiotype) ?

Pour faire simple, lorsque l'on définit un chémotype d'une huile essentielle, on différencie les huiles essentielles extraites d'une même plante. Comme le rappelle notre pharmacienne, c'est justement de leur devoir en tant que "professionnels de santé, de connaître les molécules qu'il y a à l'intérieur".

🌱 Aromathérapie

Thérapie par les huiles essentielles : se soigner par les odeurs. Pour Françoise Couic-Marinier, on peut soigner beaucoup de choses avec l'aromathérapie mais elle a ses limites notamment au niveau des formations. Car il existe celles réservées aux professionnels de santé (en universités le plus souvent) et celles privées dont on ignore le sérieux.

