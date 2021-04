Une recette proposée par Manon Fleury

Pinces de homards © Radio France / Manon Fleury

Recette pour 4 personnes

Ingrédients

les carapaces de 2 homards ou d’autres crustacés

1 oignon

1 fenouil

2 gousses d’ail

Quelques branches de thym

1 cuillère à soupe de concentré de tomate

4 pommes de terre

Huile d’olive

Sel

Poivre

Paprika fumé

Déroulé

Faites colorer les carapaces dans un four à 200 ° avec de l’huile d’olive et les branches de thym pendant une dizaine de minutes. Émincer l’oignon, le fenouil. Écraser les gousses d’ail. Éplucher les pommes de terre et émincer finement.

Dans une sauteuse, faites revenir avec un peu d’huile d’olive l’oignon, le fenouil et l’ail sans coloration.

Laisser cuire à feu doux pendant 5 à 10 minutes Ajouter les carapaces dorées qui sortent du four dans la casserole. Mouiller à hauteur avec un peu d’eau

Laisser cuire pendant une vingtaine de minutes à frémissement. Filtrez.

Remettre le bouillon dans une casserole et ajouter les pommes de terre émincées. Laisser cuire une dizaine de minutes. Mixer à l’aide d’un robot mixer plongeant. Passer de nouveau au chinois fin.

Rectifier l’assaisonnement.

Servir avec une rouille et une belle tranche de pain de campagne grillé.