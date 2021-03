Un sandwich frit, spécialité de la Guadeloupe, Une recette donnée par Suzy Palatin.

Sandwich à la morue frite © Getty / LauriPatterson

Ingrédients pour 6 personnes

Préparation : 20 mn. Cuisson : 30 mn. Repos de la pâte : 2 h.

300 g. de farine

½ cuiller à café de bicarbonate de soude

Sel

1 l. d'huile de friture.

Méthode

Salez 15 cl. d'eau.

Mélangez la farine avec le bicarbonate de soude et tamisez-la au-dessus d'un grand saladier faites un puits au centre. versez-y l’eau salée. Mélangez de façon à obtenir une pâte souple. Laissez reposer cette pâte 2 h. au frais.

Partagez la pate en 6 portions égales. Aplatissez ces portions de pâte dans vos mains façon à obtenir des disques d’environ 10 à 12 cm de diamètre.

Faites chauffer l'huile de friture à 170° C et plongez-y les bokits durant 8 minutes. Epongez-les bien avec du papier absorbant. Ouvrez-les et garnissez-les de chiquetaille de morue.

C’est une autre histoire…

Vous pouvez manger les bokits nature, chauds ou froids. Vous pouvez les garnir de petits morceaux de viande, de poulet, de poisson ou encore de légumes que vous assaisonnerez d’une vinaigrette créole ou de mayonnaise